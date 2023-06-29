AI晶片或遭限 輝達仍被看好

雖然對主要市場中國的需求產生了新的擔憂，但華爾街仍然堅持看好人工智慧(AI )寵兒輝達 。

據傳美國計畫對向中國出口AI晶片 實施新一輪限制，出口限制可能從7月開始。繪圖晶片製造商輝達(Nvidia)股價28日下跌1.81%。連帶遭到拖累還有AMD，股價下跌0.2%。

輝達股價今年以來已暴漲186%，市值突破1兆元，因為它在支持生成式AI的下一代晶片開發中占據了主導地位。該公司本周與雲端服務提供商Snowflake簽署了另一項強大的AI晶片協議。

華爾街分析師不認為中國出口禁令可能影響飛速發展的輝達股價。

EvercoreISI分析師穆思(C.J. Muse)表示，「顯然，目前必須等待商務部最快7月初給出更多明確訊息；但在此同時，考慮到AI的全球擴散以及輝達作為關鍵推動者的定位，這並不會破壞其牛市立場。」

他指出，「估計這對中國市場的影響約在營收的10-15%左右。」「根據第三方估計，中國專用的H800晶片約占2023財年產能約5%；以其較高的單位售價來算，也只占營收的5-10%。」「總體而言，採用更具針對性的限制以及輝達面對考驗的歷史。預計這對輝達而言不是一件大事。」

花旗銀行分析師馬利克(Atif Malik)則指出，「商務部考慮對輝達和其他晶片製造商限制出口AI晶片到中國，其中包括去年還符合出口管制規定的A800晶片。輝達去年表示出口限制影響其營收4億元，但至今尚未說明可能的影響。」

他表示，「預估今年中國的AI需求會因大量採用生成式AI而增加。估計中國數據中心的銷售額將占全球數據中心總銷售額300億元的5-10%。」「總體而言，預計今年AI需求將超過供應，輝達可以調整其晶片銷售流向。因此仍給輝達買進評級。」