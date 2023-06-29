我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

AI晶片或遭限 輝達仍被看好

財經新聞組／綜合報導

雖然對主要市場中國的需求產生了新的擔憂，但華爾街仍然堅持看好人工智慧(AI)寵兒輝達

據傳美國計畫對向中國出口AI晶片實施新一輪限制，出口限制可能從7月開始。繪圖晶片製造商輝達(Nvidia)股價28日下跌1.81%。連帶遭到拖累還有AMD，股價下跌0.2%。

輝達股價今年以來已暴漲186%，市值突破1兆元，因為它在支持生成式AI的下一代晶片開發中占據了主導地位。該公司本周與雲端服務提供商Snowflake簽署了另一項強大的AI晶片協議。

華爾街分析師不認為中國出口禁令可能影響飛速發展的輝達股價。

EvercoreISI分析師穆思(C.J. Muse)表示，「顯然，目前必須等待商務部最快7月初給出更多明確訊息；但在此同時，考慮到AI的全球擴散以及輝達作為關鍵推動者的定位，這並不會破壞其牛市立場。」

他指出，「估計這對中國市場的影響約在營收的10-15%左右。」「根據第三方估計，中國專用的H800晶片約占2023財年產能約5%；以其較高的單位售價來算，也只占營收的5-10%。」「總體而言，採用更具針對性的限制以及輝達面對考驗的歷史。預計這對輝達而言不是一件大事。」

花旗銀行分析師馬利克(Atif Malik)則指出，「商務部考慮對輝達和其他晶片製造商限制出口AI晶片到中國，其中包括去年還符合出口管制規定的A800晶片。輝達去年表示出口限制影響其營收4億元，但至今尚未說明可能的影響。」

他表示，「預估今年中國的AI需求會因大量採用生成式AI而增加。估計中國數據中心的銷售額將占全球數據中心總銷售額300億元的5-10%。」「總體而言，預計今年AI需求將超過供應，輝達可以調整其晶片銷售流向。因此仍給輝達買進評級。」

輝達 晶片 AI

上一則

消化鮑爾談話 史指走勢持平

下一則

瑞銀集團將砍瑞信2萬員工

延伸閱讀

蘋果、特斯拉帶動那指續漲 市場完全消化7月升息預期

蘋果、特斯拉帶動那指續漲 市場完全消化7月升息預期
追求零浪費 丟棄食物「升級改造」成美食

追求零浪費 丟棄食物「升級改造」成美食
紫光展銳換帥 馬道杰鋪路上市

紫光展銳換帥 馬道杰鋪路上市
亞洲晶片股上漲 美對中加強AI晶片管制影響或許有限

亞洲晶片股上漲 美對中加強AI晶片管制影響或許有限

熱門新聞

資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國已經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟，例如獨戶住宅市場就受利率走高打擊，但現在這些疲弱的部門正開始復甦，一波「滾動式擴張」即將展開。（路透）

還在憂慮美國衰退將至？策略師：滾動式擴張要來了

2023-06-22 06:13
摩根大通策略師認為，聯準會（Fed）一連串升息對美國經濟的影響，好比「溫水煮青蛙」。（路透）

Fed升息如溫水煮青蛙？美經濟恐被推落衰退深淵 摩根大通：風險已升高

2023-06-24 07:31
「股神」巴菲特近幾個月來持續加碼買進西方石油股票，動輒買進幾百萬股。圖／美聯社

巴菲特頻加碼這支今年跌8%的股票 散戶可跟進嗎？

2023-06-23 14:06
本周美股三大指數同步下挫，顯示這波人工智慧（AI）驅動的漲勢告終了嗎？專家認為，還沒有，股價還沒漲到「泡沫」程度。圖／路透

怎知AI熱門股已成「泡沫」？ 專家：注意這兩大跡象

2023-06-24 15:09
Fed主席鮑爾。(歐新社)

鮑爾發言使美債殖利率曲線更加倒掛 衰退風險升高

2023-06-22 16:00
那斯達克綜合指數暴跌，投資人拋售了今年來表現出色的科技股，並且上半年最後一個交易周開始了。路透

科技巨頭回跌 那指跌逾1%

2023-06-26 16:55

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬