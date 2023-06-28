蘋果、特斯拉帶動那指續漲 市場完全消化7月升息預期

蘋果股價上漲0.6%，至189.25美元，連續兩日創下歷史新高。（路透）

蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）股價上漲，帶動那斯達克綜合指數周三繼續走高，史坦普500 指數和道瓊工業指數則收低，聯準會（Fed）主席鮑爾 表示還會升息 ，且認為通膨會在「今年或明年」降至Fed的目標。

那斯達克綜合指數上漲36.08點，漲幅0.3%，收在1萬3591.75點。道瓊工業指數跌74.08點，跌幅0.2%，至3萬3852.66點；史坦普500指數跌1.55點，跌幅0.04%，至4376.86點。

在周三的歐洲央行論壇上，鮑爾還表示，Fed不排除在7月下旬舉行的下一次政策會議上升息的可能性。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby認為，雖然史坦普500指數在盤中大部分都處於下跌，但投資人似乎對鮑爾的發言表現淡定，因為有跡象表明經濟強勁。

他說：「經濟基礎更堅實，表明近期內仍不會出現經濟衰退，鑒於勞動市場的韌性，經濟可能可以消化聯邦公開市場委員會(FOMC)在下次會議升息25個基點。」

根據芝加哥商品交易所Fedwatch工具，交易員現在認為Fed在7月升息25個基點至5.25%-5.50%區間的可能性為79.4%，且預料Fed在2023年底前保持利不變。美國10年期公債殖利率周三下跌，收在3.711%，周二為3.767%。

蘋果股價上漲0.6%，至189.25美元，連續兩日創下歷史新高。特斯拉股價上漲2.4%，該公司預計本周末公布第2季的交車量。微軟和Alphabet也給史坦普帶來提振。

晶片股下跌，抵銷其他科技股漲勢勢。輝達（Nvidia）收跌1.8%，帶給大盤最大拖累。據消息人士透露，美國官員考慮加緊一項出口管制規定，擬透過限制出口晶片的運算能力，減緩AI晶片流向中國。

史坦普500指數的11大類股有四個收高，其中能源股漲1%，通信服務股漲0.8%。公用事業股下跌，跌幅1.5%。

羅素2000小盤股指數上漲0.5%，為連續三天攀升。

史坦普銀行指數跌0.5%，Fed在周三收盤後發布年度壓力測試結果。

Netflix漲3%，也給史坦普指數帶去很大提振，此前Oppenheimer提高目標價。