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科技大跌無妨 牛市才走一半

財經新聞組／綜合報導

華爾街交易員預期美股近期將繼續上漲，並且押注上漲的股票非常廣泛，從人工智慧(AI)概念股到規模較小、對經濟敏感的企業和地區銀行都有。市場人士認為，投資人對「害怕錯過」(FOMO)的恐懼又回來了。

美股26日因科技股拖累而大跌。投資人資疑美股牛市還會持續多久。而交易員們認為，當前的牛市才走到一半。

交易員們的看法有其根據。今年以來史坦普500指數漲幅已經超過13%，許多年初的悲觀預期已經開始緩解。以科技股為主的那斯達克綜合指數今年以來更是飆升29%，可望創下1983年以來最佳上半年表現。

在各類股票中，最熱門的依然是AI概念股。本月以來已有超過130萬口的輝達、英特爾、AMD的看漲期權轉手，可望創下這些公司史上最高紀錄，甚至超過2021年11月那指達到頂峰時的榮景。根據芝加哥期貨交易所全球市場公司(Cboe Global Markets)的數據，自年初以來，這類期權交易活動增加了一倍多。與史指相關的期權交易活動也創下紀錄，將此類看漲期權的價格推高至極端水平，這是市場熱情高漲的跡象。

今年以來美股的反彈讓交易員措手不及，並讓市場空頭感到惱火。即使是那些之前採取更為謹慎立場的人，現在也開始轉變態度。

但是，美股此輪反彈到目前為止並非全線上漲。高盛表示，目前美股漲勢是2000年網路泡沫以來最窄的一次，只由少數科技股領頭，其中尤其以AI相關股票漲幅最大。

但投資人熱情已經開始蔓延到其他類股。部分交易員正在為那些當前仍然落後的股票做準備，以追上熱門科技股。例如近幾個月表現不佳的小型股，其看漲期權需求猛增。投資人也在向小型基金投入資金，其中許多以地區銀行股票和其他對美國消費者數據敏感的股票為主。（財經新聞組）

股票 美股 投資

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