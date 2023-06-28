科技重獲青睞 道指漲211點

隨著華爾街 為上半年作總結以及投資 人重新買入科技股，道瓊工業平均指數7天來首次上漲。

道指上漲212.03點或0.63%收3萬3926.74點。史坦普500指數上漲49.59點或1.15%收4378.41點；那斯達克綜合指數上漲219.9點1.65%收1萬3555.67點。

Nvidia、Meta Platforms和微軟等熱門科技和人工智慧(AI)股上漲，扭轉了26日的拋售局面，提振了以科技股為主的那指。隨著達美航空提高其財測，非必需消費品和旅遊類股也大幅上漲；達美航空飆升6.84%。競爭對手聯合航空和美國航空都上漲超過5%。 西南航空和捷藍航空分別上漲3.68%和8.82%。

郵輪 股也飆升，嘉年華上漲8.84%，而皇家加勒比和挪威郵輪公司則分別上漲4.29%和5.72%。

雖然市場普遍上漲，但Walgreens在大幅下調全年獲利財測並報告上季獲利低於預期後，股價下跌9.34%。

30日代表2023年第1季和上半年結束。自4月初以來，那指已上漲10.9%，今年來上漲29.5%。隨著投資人在2022年的低迷之後紛紛買入科技股，上半年表現可望創下40年來最佳表現。史指和道指可望在本季結束時分別上漲6.6%和約2%。

6月史指和那指可望收漲近5%，而道指有望本月上漲3.1%。