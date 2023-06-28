4月房價跨年下跌 11年首見

4月房價較上年同期下跌，11年來首見。（歐新社）

用以衡量全美房價 的「標普凱斯席勒全國房價指數」(S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index)顯示，在房貸利率 高以致買房昂貴並影響買氣下，全美4月房價11年來首見跨年下跌。

據統計，4月全美房價較去年同期下跌0.2%，是2012年4月以來第一次出現跨年跌價。3月房價跨年上漲0.7%。

4月房價經季節因素調整後連續第三個月上漲，較3月微漲0.5%。

房貸利率2022年快速攀升、房價急漲，進而阻退買家購屋意願。根據亞特蘭大 Fed，4月買房可負擔力跌至去年11月以來新低。

不過，由於高房貸讓鎖住低房貸的現有屋主惜售、待售屋存量偏低，房價跌勢並沒有許多經濟學家預期的那樣嚴重。

根據房地美(Freddie Mac)，6月22日當周30年固定房貸利率為6.67%，高於去年同期的5.81%。

凱斯席勒指數是三個月移動平均值，所反映房價落後兩個月；4月數據是以去年底、今年初買房決定為依據。

標普道瓊指數(S&P Dow Jones Indices)主管拉扎拉(Craig Lazzara)卻認為，全美房市4月持續走強，房價2022年6月飆至高峰，今年1月才下跌，而後又開始反彈。

根據全國房地產商協會(NAR)，5月成屋房價中間值較去年同期下跌3.1%、跌至39萬6100元。

4月凱斯席勒10大城指數較上年下跌1.2%，3月則下跌0.7%；20大城指數較上年下跌1.7%、3月下跌1.1%，跌幅小於經濟學家預期。

邁阿密房價年增5.2%、漲幅最大；其次是芝加哥的4.1%；西雅圖房價較上年大跌12.4%，表現最弱。

聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)27日另一份房價數據顯示，4月房價較上年同期上漲3.1%，經季節因素調整後則較上月上漲0.7%。