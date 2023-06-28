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有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

財經簡訊

財經新聞組／整理

需求票價大增 達美調升財測

達美航空上修第2季財測，預計全年調整後每股獲利6元，處於4月財測的最高水平，因為強勁的旅遊需求和更昂貴票價艙位的升級繼續推動成長 。預計第2季調整後每股獲利在2.25至2.5元間，高於之前每股2至2.25元。CEO巴斯蒂安(Ed Bastian)表示，第2季財報可能是史上同期最高水平。

Stellantis新招紓解充電焦慮

Stellantis推出「充電與能源」業務部門，讓電動車更容易上路，並擴大與綠色出行相關的服務範圍。該部門將提供一個名為Free2move Charge的平台提供客戶服務，年底前與合作夥伴訪問歐洲超過50萬個充電站。以紓解充電網絡不足讓電動車駕駛人感受的「充電焦慮」。

AEL收到Brookfield收購要約

年金提供商美國股權投資人壽控股公司(American Equity Investment Life Holding)收到最大股東Brookfield Reinsurance的收購要約，估值接近43億元。幾個月前，AEL拒絕了Elliott Investment Management旗下保險公司Prosperity Life近40億元的出價，指該公司估值遭「嚴重低估」。

Walgreens大砍獲利財測

Walgreens Boots Alliance大幅下修全年獲利財測，因消費者支出下降以及新冠疫苗和檢測需求下降。這家零售藥房連鎖店將獲利財測下修至每股4至4.05元，低於之前預測的每股4.45至4.65元。第3財季調整後每股獲利1元，低於預期的1.07元；營收354.2億元，高於預期的342.4億元。

俄羅斯再罰谷歌4700萬元

俄羅斯反壟斷監管機構表示，Alphabet旗下的谷歌因涉嫌濫用其在影音託管市場的主導地位而未能支付先前的罰款，該法院對谷歌追加處以40億盧布的罰款；約合4700萬美元。谷歌在2022年2月因相同原因被罰款20億盧布。

Roku將直播電動賽車賽事

Roku即將直播體育賽事，成為電動車賽車系列Formula E在美國的串流媒體直播平台，提供比賽直播和點播重播；同時還宣布將擴大與CBS的長期合作關係。自下個賽季起，Roku頻道將直播11場ABB國際汽聯電動方程式世界錦標賽比賽。自1月開始，5場比賽也將在CBS直播，並在Paramount+聯播。

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