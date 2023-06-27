我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

藍籌股公司借錢 捨銀行和債市 轉向私人信貸

編譯季晶晶／綜合外電
包括黑石集團在內的另類資產管理公司，為藍籌股公司融資的情形日益增加。（路透）
包括黑石集團在內的另類資產管理公司，為藍籌股公司融資的情形日益增加。（路透）

金融時報報導，阿波羅（Apollo）、KKR和黑石（Blackstone）等另類資產管理公司日益增加為藍籌股公司融資的機會，有別於過去主要放貸給較小或風險較高的公司，這是因為企業尋求新的資金來源，以協助抵消利率攀升和經濟放緩的影響。

這些交易，包括本月與AT&T和PayPal宣布的兩項交易，凸顯出私人信貸行業能協助企業繞過傳統銀行和債券市場籌資，影響力正在擴大。

這種變化是私人信貸籌資狂潮下的自然產物，讓經理人有錢可以放貸。

此外，過去五年，大多數主要的私募股權基金都收購或投資保險公司，吸進數千億美元的保費可進行投資。阿波羅的Athena累積了近2,600億美元的資本，約占阿波羅的近半資產。KKR在2021年買下Global Atlantic的多數股權，當時為該集團增加了900億美元的資產。Carlyle在2018年向AIG在2018年向AIG買下再保險公司Fortitude Re不到五分之一的股權，儘管去年達成減持協議，但Carlyle的資產增加大約500億美元。與此同時，黑石透過旗下保險解決方案部門代表Corebridge進行投資。 

各州監管機構為保護投保人，要求保險公司必須將投資放在有投資級評等的債券。

但不同於傳統保險公司，另類資產管理公司的經理人更願意費神設計交易，求取高於傳統投資級公司債大約5.5%報酬率的更佳收益。

這些交易通常是讓公司把部分資產轉移到子公司或特殊目的公司（SPV）。然後以此籌集優先股或借債，給母公司帶來可用於日常營運的現金。評級機構看待優先股通常比普通貸款的標準寬鬆，而母公司不必在負債表上揭露SPV的籌資，這樣就不會影響到公司的信用評級。

投資 保險 債券

上一則

中房貸利率探歷史新低 兩廣個別城市首套利率降至3.6%

下一則

瑞穗銀行擁抱生成式AI 本周開放給4.5萬員工使用

延伸閱讀

通膨趨緩 月光族也少了

通膨趨緩 月光族也少了
供應短缺 加州房屋險、車險難買

供應短缺 加州房屋險、車險難買
政府對擁槍者 該做風險管理

政府對擁槍者 該做風險管理
房屋淨值信貸 借錢靈活性高

房屋淨值信貸 借錢靈活性高

熱門新聞

資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國已經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟，例如獨戶住宅市場就受利率走高打擊，但現在這些疲弱的部門正開始復甦，一波「滾動式擴張」即將展開。（路透）

還在憂慮美國衰退將至？策略師：滾動式擴張要來了

2023-06-22 06:13
摩根大通策略師認為，聯準會（Fed）一連串升息對美國經濟的影響，好比「溫水煮青蛙」。（路透）

Fed升息如溫水煮青蛙？美經濟恐被推落衰退深淵 摩根大通：風險已升高

2023-06-24 07:31
「股神」巴菲特近幾個月來持續加碼買進西方石油股票，動輒買進幾百萬股。圖／美聯社

巴菲特頻加碼這支今年跌8%的股票 散戶可跟進嗎？

2023-06-23 14:06
本周美股三大指數同步下挫，顯示這波人工智慧（AI）驅動的漲勢告終了嗎？專家認為，還沒有，股價還沒漲到「泡沫」程度。圖／路透

怎知AI熱門股已成「泡沫」？ 專家：注意這兩大跡象

2023-06-24 15:09
史坦普500指數近來攀抵14個月高點，空頭在此種情況下持續加碼做空，帳面虧損達1,200億美元。（路透）

美股漲不停 空頭慘遭修理 帳面大賠1200億美元

2023-06-20 07:19
Fed主席鮑爾。(歐新社)

鮑爾發言使美債殖利率曲線更加倒掛 衰退風險升高

2023-06-22 16:00

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話