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谷歌改用雷射 提供農村網路

財經新聞組／綜合報導

谷歌母公司Alphabet嘗試過各種方法為農村和偏遠地區提供網際網路，像是在平流層部署高空氣球，但都以失敗告終。但現在，該公司利用雷射光束向偏遠地區提供網路服務。

這個名為Taara的項目是Alphabet創新實驗室X的計畫之一，該實驗室也被稱為「不可能工廠」(Moonshot Factory)。該公司高管表示，該項目於2016年啟動，當時使用平流層氣球提供網路服務，但因成本過高而遇到問題。

Taara主管克里希納斯瓦米(Mahesh Krishnaswamy)說，這次事情發展得比較好。

Taara主管和印度最大電信網路提供商之一Bharti Airtel正致力於在印度大規模地部署新的雷射網路技術。財務細節並未披露。

克里希納斯瓦米表示，Taara至今正在協助建設澳大利亞、肯亞和斐濟等13個國家的網路服務，並補充說，該公司已與非洲的Econet Group及其子公司Liquid Telecom、印度的網路提供商Bluetown和太平洋島嶼的Digicel達成協議。

他說：「我們正在努力成為最便宜、最實惠的服務，讓消費者每1G用量只需花1美元。」

Taara機器就像紅綠燈箱大小，發射的雷射光束攜帶著數據，簡單說就是沒有電纜的光纖網路。Airtel等合作夥伴利用這些機器在難以到達的地方建構通訊基礎設施。

克里希納斯瓦米表示，他在氣球網路項目Loon失敗時頓悟，因為該項目就是使用雷射連接氣球之間的數據，因此他將該技術帶回地面。

領導X的鐵勒(Astro Teller)說，「Taara每天傳輸的數據比Loon整個歷史上傳輸的數據還要多。」

Bharti Airtel技術長塞孔(Randeep Sekhon)表示，Taara也幫助發達國家的城市地區提供更快的網路服務。他說，在建築物之間傳輸數據比埋設光纜更便宜，「這的確是種破壞性創新。」

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