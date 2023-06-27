通膨趨緩 月光族也少了

通膨開始放緩，民眾購買力也逐步回升。（歐新社）

LendingClub最新報告顯示，5月有57%的消費者表示他們靠工資過活，低於上個月的61%。隨著通膨自新冠疫情高點回落，勞工們的購買力上月出現2年來首次提升。

衡量消費品和服務價格平均變化的消費者物價指數(CPI)在2022年6月達到40年來最高水平的9.1%，今年5月年率已下降至4%。

然而，根據Fed的《美國家庭經濟福祉》報告，過去一年的高生活成本對家庭財務造成影響。報告發現，2022年經濟狀況良好的成年人比例大幅下降至2016年以來的最低水平。

LendingTree的另一項調查發現，在那段時間裡，許多消費者動用儲蓄 、依靠信用卡 或轉向個人貸款 來支付日常開支。

根據紐約Fed的最新數據，美國人目前欠下近1兆元的信用卡債務，創歷史新高。信用卡利率也處於歷史水平，超過20%。個人貸款利率雖然比信用卡低得多，但也是兩位數。

LendingTree首席信貸分析師舒茲(Matt Schulz)表示：「雖然這些個人貸款可以在短期內延長預算，但利率和與之相關的其他成本可能會讓人們陷入債務循環。」

根據Doxo有關美國人如何支付帳單的報告，至今仍有73%的消費者表示物價上漲影響其每月支付費用的能力，包括手機帳單、水電費、汽車保險以及有線電視和網路服務。

擁有足夠現金可以防止發生意外費用或失業時發生的財務災難。然而，根據Bankrate最近的調查，大多數美國人對擁有的應急資金水平感到不安。

LendingClub理財專家杜當姆(Alia Dudum)表示：「即使消費者盡最大努力量入為出，但還是經常面臨意外開支，這給預算帶來壓力，影響履行財務義務的能力，導致許多人的財務狀況仍然脆弱。」

不到半數美國人有足夠的緊急儲蓄來支付至少3個月的開支。Bankrate的數據顯示，大約22%的人根本沒有緊急儲蓄。