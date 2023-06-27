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特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

財經簡訊

財經新聞組／整理

OPEC估原油需求將破億桶

OPEC表示，全球石油需求將在大約20年內增至每天1.1億桶，推動全球能源需求增加23%。OPEC秘書長蓋斯(Haitham Al Ghais)在馬來西亞首都吉隆坡舉行的首屆亞洲能源會議上致辭時表示，「在可預見的未來，石油是不可替代的。」預計2045年全球石油石油將占能源結構的29%左右。

PacWest出售融資貸款組合

地區銀行PacWest Bancorp將出售價值35.4億元的銀行融資貸款組合給Ares Management，以提高其流動性。自5月底以來，總部位於洛杉磯的PacWest還出售了其房地產貸款部門和大量房地產貸款。在向SEC提交的文件中表示，在出售融資貸款組合第一部分後，獲得20.1億元的收益。

輝瑞捨棄開發肥胖糖尿病藥

輝瑞表示，在臨床研究結果顯示患者肝酶水平升高後，將放棄實驗性肥胖和糖尿病藥物Lotiglipron的開發，轉而專注於另一種治療方法；該製藥商正在努力開拓前景光明的減肥藥物市場；現在將重心放在另一種減肥藥物danuglipron。在上個月的中期研究中，其藥效與競爭對手相當。

諾信10億收購義大利ARAG

諾信公司(Nordson Corporation)表示將以全現金交易收購義大利ARAG集團及其子公司，企業價值為9.6億歐元，約10.5億美元。該公司發表聲明表示，交易完成後，ARAG將作為諾信工業精密解決方案部門的一個部門運作。該交易預計將於Nordson 2023財年第4季完成。

Amedisys同意聯合健康收購

Amedisys Inc同意被聯合健康(UnitedHealth Group)以每股101元現金收購，並終止了Option Care Health Inc收購的全股票交易。這家家庭健康和安寧關懷公司將被聯合健康的Optum部門收購。聯合健康本月稍早提出每股100元價格收購Amedisys，高於後者在5月與Option Care達成的97.38元。

GM電動車暫無特斯拉充電口

通用汽車(GM)預計2025年之前，不會在其新款雪佛蘭Silverado電動皮卡上配備與特斯拉相容的充電接口。第一批2024年分Silverado電動卡車正在通用汽車底特律Hamtramck廠下線，「幾周內」將開始向車隊客戶交車。GM將在2024年初為電動皮卡提供充電轉接器。

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資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國已經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟，例如獨戶住宅市場就受利率走高打擊，但現在這些疲弱的部門正開始復甦，一波「滾動式擴張」即將展開。（路透）

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