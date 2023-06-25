我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

布林肯評瓦格納兵變：普亭權威出現破口

原油期貨止跌 盤初勁揚逾1% 因俄政局不穩定

編譯葉亭均／綜合外電
國際油價逆轉過去一周的跌勢，25日盤初勁揚逾1%。（路透）
國際油價逆轉過去一周的跌勢，25日盤初勁揚逾1%。（路透）

國際油價逆轉過去一周的跌勢，25日盤初勁揚逾1%，此時投資人權衡俄羅斯發生瓦格納試圖「叛變」事件的影響，但對全球經濟減緩的疑慮依然存在。

在美東時間25日晚上約7時左右，西德州8月原油期貨上漲1.23%至每桶70.01美元，此前一周周線重挫近4%；布蘭特原油8月期貨上漲1.26%至每桶74.78美元。

由普里格津（Yevgeny Prigozhin）率領的瓦格納集團針對俄羅斯總統普亭長期統治發動的「起義」戲劇性落幕後，俄羅斯陷入恐怖的平靜中，不過這種不穩定的局面可能會進一步產生影響。

能源顧問公司Rystad Energ副總裁里昂（Jorge Leon）在報告中表示：「俄羅斯內部發生軍事問題，增加了有限的油價壓力，此時莫斯科有高度的緊張壓力。然而，我們認為有關於俄羅斯內部不穩定的地緣政治壓力已經增加。」

然而，其他地方的市場正顯示出經濟衰退訊號，取代先前通膨帶來的痛苦，此時投資人接受日益緊縮的貨幣政策，以及相關政策對經濟成長帶來的威脅，尤其是在歐洲。

在紐約交易的原油價格今年來下跌約13%，聯準會激進的貨幣緊縮行動與中國大陸疲弱的復甦不利原油需求展望。另外，儘管俄羅斯面臨西方制裁，但原油生產依然具韌性，也增添原油價格壓力。

俄羅斯 油價 投資

上一則

嚴重乾旱恐影響巴拿馬運河 推高物流成本

下一則

鴻海、吠檀多半導體合資案 印度要求重提計畫

延伸閱讀

俄羅斯瓦格納兵變暫告平息 日本政府依舊高度關注此事

俄羅斯瓦格納兵變暫告平息 日本政府依舊高度關注此事
瓦格納兵變 烏克蘭：俄羅斯混亂對我們有利

瓦格納兵變 烏克蘭：俄羅斯混亂對我們有利
瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考
瓦格納首腦若前往白俄 立陶宛總統：北約須鞏固東翼

瓦格納首腦若前往白俄 立陶宛總統：北約須鞏固東翼

熱門新聞

資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國已經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟，例如獨戶住宅市場就受利率走高打擊，但現在這些疲弱的部門正開始復甦，一波「滾動式擴張」即將展開。（路透）

還在憂慮美國衰退將至？策略師：滾動式擴張要來了

2023-06-22 06:13
摩根大通策略師認為，聯準會（Fed）一連串升息對美國經濟的影響，好比「溫水煮青蛙」。（路透）

Fed升息如溫水煮青蛙？美經濟恐被推落衰退深淵 摩根大通：風險已升高

2023-06-24 07:31
「股神」巴菲特近幾個月來持續加碼買進西方石油股票，動輒買進幾百萬股。圖／美聯社

巴菲特頻加碼這支今年跌8%的股票 散戶可跟進嗎？

2023-06-23 14:06
本周美股三大指數同步下挫，顯示這波人工智慧（AI）驅動的漲勢告終了嗎？專家認為，還沒有，股價還沒漲到「泡沫」程度。圖／路透

怎知AI熱門股已成「泡沫」？ 專家：注意這兩大跡象

2023-06-24 15:09
史坦普500指數近來攀抵14個月高點，空頭在此種情況下持續加碼做空，帳面虧損達1,200億美元。（路透）

美股漲不停 空頭慘遭修理 帳面大賠1200億美元

2023-06-20 07:19
美國鞋類製造商Keen不隨業界漲價反映成本，反而調降價格。(取自Keen官網)

萬物齊漲 這家美國鞋商逆向降價5% 減輕消費者負擔

2023-06-18 15:35

超人氣

更多 >
全球第一季銷售冠軍 Tesla Model Y 美國市場還是輸「它」

全球第一季銷售冠軍 Tesla Model Y 美國市場還是輸「它」
洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人
瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻
野生林志玲、AKIRA約會被捕獲 私下真實狀態網看傻

野生林志玲、AKIRA約會被捕獲 私下真實狀態網看傻
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔