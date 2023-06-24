因為驕傲月 星巴克 工會罷工

一些成立工會的星巴克門市將自23日開始在西雅圖舉行罷工，因這家咖啡巨頭不允許進行驕傲月裝飾。星巴克工會表示，代表近3500名勞工的150多家門市已承諾參加將於下周舉行的罷工。另外還有20多家門市正就罷工授權進行投票；估計到本周末，參與罷工的門市可能會接近200家。

無後視影像 本田召回120萬輛

本田汽車召回近120萬輛汽車，因為後視鏡頭影像可能不會出現在儀表板螢幕上。這次召回涵蓋2018年至2023年的部分Odyssey廂型車、2019年至2022年的Pilot SUV和2019年至2023年的Passport SUV。該公司從2017年5月到6月8日已收到近27.4萬份維修申請，但沒有任何傷害報告。

Pinstripes將採SPAC上市

提供義大利美食以及保齡球和硬地滾球(bocce)的連鎖餐廳Pinstripes將通過與與特殊目的收購公司(SPAC)Banyan Acquisition Corp合併上市，交易價值約5.2億元。計畫第4季末在紐約證券交易所上市。該公司成立於2007年，將以股票代碼「PNST」進行交易。目前在美國有13家分店。

CarMax指負擔能力仍是挑戰

CarMax Inc表示，由於高利率和消費者信心低迷，汽車負擔能力仍然是個挑戰；但削減成本讓這家二手車商上季獲利大增。該公司截至5月31日當季調整後獲利為每股1.16元，高於預期的79分。但二手車銷量同比下降9.6%，平均售價同比下降5.5%。營收76.9億元，高於預計的75.3億元。

Meta關閉加拿大 FB和IG新聞

在加拿大聯邦政府通過《線上新聞法案》(C-18法案)，要求科技公司向國內媒體機構支付內容費後，Meta宣布將關閉加拿大Facebook和Instagram上的新聞訪問權限。該公司補充說，根據國會的決定，目前正在進行數周的產品測試，以「結束加拿大的新聞發布」。

高盛賣GreenSky 將大幅減記

高盛在出售金融科技貸款公司GreenSky業務後，可能會對這項業務進行大幅減記。在CEO所羅門(David Solomon)的主導下，高盛於2021年9月以22.4億元收購GreenSky，加速進軍消費金融領域。但18個月後，由於消費部門的虧損和功能失調，所羅門表示將出售該業務。