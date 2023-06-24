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精品業銷售目標 轉向高階買家

財經新聞組／綜合報導

諮詢公司貝恩公司(Bain & company)表示，在美國專注於富裕消費者的精品品牌，會比那些吸引因經濟不確定性而望而卻步的低收入消費者的精品表現來得更好。

貝恩在其每年兩度的報告中上修對全球個人精品市場的年度銷售預測；預計今年成長率將在5%至12%之間，而之前的預期為3%至8%之間。個人精品市場涵蓋服裝、配飾和美容產品。

由於新冠疫情封鎖已經解除，中國被視為經濟成長的主要推動力。但是與過去幾周美國零售商的財報業績相呼應，貝恩公司提出進一步的證據，證明美國疫情後強勁的消費熱潮正在減弱。

貝恩合夥人萊瓦托(Federica Levato)指出：「整體放緩主要是由顧客願望低落和入門價格上漲推動，因此外出服飾和運動鞋等品類的表現有點不佳。」

她補充說：「能夠滿足頂級客戶需求的品牌，通常是那些比其他品牌表現更好的品牌。」她指出，這個市場中表現較好的品牌和不太成功的品牌之間存在許多差異。

許多高端品牌正在改變其銷售策略或進軍高端市場，以迎合最富有的客戶。這些客戶往往被認為更能抵禦經濟逆風，因為與收入較高的老一輩相比，年輕購物者面臨著更大的物價上漲壓力。

例如，高端時裝零售商Hugo Boss上周調高了2025年的銷售額和獲利目標，並表示美國市場繼續強勁成長，並預計亞太地區收入也將成長。

萊瓦托表示，雖然對中國景氣存在「一些疑問」，而且中產階級的銷售成長可能放緩，但那裡仍然有市場。

根據貝恩公司的數據，去年精品銷售額為3450億歐元。

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