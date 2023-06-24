零售商會員制 將受嚴格審視

FTC對亞馬遜提告，將掀起零售業會員制整頓潮。（路透）

亞馬遜 不會是唯一被指控使用詐欺手段向購物者出售會員資格的美國零售商 。

從沃爾瑪和百思買等大型連鎖店到Savage X Fenty和Adore Me等專業零售商，零售商的會員方案正面臨越來越嚴格的審查。

許多企業的會員制是向購物者收取月費，以換取免費送貨、全面技術支援或商品折扣。根據Euromonitor Inc.對3萬7720人的調查顯示，2022年有30%的美國人至少加入1家零售商的會員制，高於2017年的20%。

亞馬遜受到美國聯邦貿易委員會(FTC)的抨擊，在西雅圖對其提起訴訟。FTC指責這家電商巨頭欺騙數百萬消費者訂閱Prime服務。美國的Prime會員每年支付139元即可享受免費外送服務，這對亞馬遜銷量有很大的推動作用。

FTC在訴狀中表示，多年來，亞馬遜「故意讓尋求終止會員資格的Prime訂戶的取消流程變得複雜化」。 起訴書指出，在得知將被提告之前，亞馬遜對一些客戶「大幅修改了Prime會員取消流程」。

亞馬遜於2005年推出Prime服務，在美國擁有約1.7億用戶，該公司表示願在法庭上為自己辯護。亞馬遜表示，為遵守歐盟 的消費者保護規則，亞馬遜去年在歐洲改變流程，只要「點擊兩次」即可取消Prime會員，並於2023年初將這項項改變導入美國。亞馬遜表示，之前和新的取消流程均符合法律規範。

喬治華盛頓大學法學院教授、FTC前委員科瓦契奇(William Kovacic)表示，亞馬遜遭訴是「殺雞儆猴」、改變亞馬遜做法並「為整個行業制訂標準」的一種方式。

FTC消費者保護局前幕僚長本威(Kathleen Benway)表示，零售商應該要「非常擔心」FTC正在針對自動續約條款、繁複取消政策以及許多線上訂閱平台上普遍存在的其他做法採取行動。

她說：「這是法院第一次審查這種資訊披露和其他相當普遍的做法是否充分正確。」