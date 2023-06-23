控石化業助長極端氣候 蒙諾瑪郡索500億美元

俄勒岡州蒙諾瑪郡今天控告埃克森美孚（Exxon）、雪佛龍（Chevron）等主要石油 與煤炭公司及工業團體，索討逾500億美元用來應對氣候變遷 引發的極端天氣危害。

蒙諾瑪郡（Multnomah）向位於波特蘭（Portland）的州級法院提起訴訟並指出，數十年來化石燃料公司和美國石油協會（American Petroleum Institute）等貿易團體故意欺騙公眾，沒有揭露燃燒其產品的危險性。

路透社報導，蒙諾瑪郡提到，現在這些企業和貿易團體必須協助賠償極端天氣在過去和未來所造成的危害，包括2021年太平洋西北地區一波導致數十人死亡的熱浪 。

控方認為，石化產業並未承認氣候變遷的危險，而是「透過偽科學、杜撰的疑點，還有資金充裕且持續的公關宣傳來影響輿論」，致力破壞環繞這項問題的科學共識。

該訴訟還針對麥肯錫公司（McKinsey），這間企業提供諮詢服務給主要的石油公司，包括提供淡化或否認溫室氣體排放與極端天氣之間關連的策略。

雪佛龍公司的律師布特魯斯（Theodore Boutrous）透過聲明表示，今天提起的訴訟「適得其反」，只是擾亂有效國際政策解決方案的推進。他還說，蒙諾瑪郡的主張「毫無根據」，且受到美國憲法禁止。

美國石油協會的發言人認為，這起訴訟和其他類似訴訟都是「毫無益處」，還說根本是浪費納稅人的資源。

至於麥肯錫公司則未立即回覆路透的置評請求。

近年來，美國各地方政府對化石燃料產業提出數十起訴訟，廣泛指控包括極端天氣在內的氣候影響帶來了諸多危害。

美國石油協會和其他石油公司在回應這些訴訟時表示，應對氣候變遷的政策應該來自聯邦行政部門和國會，而不是美國各地的法院案件判決所拼湊出。

蒙諾瑪郡今天聲稱，當地已開始遭受氣候相關的危害，包括2021年的「熱穹現象」（heat dome）導致該郡（包含波特蘭）氣溫飆升至攝氏46.6度（華氏115.8度）。

蒙諾瑪郡提出的訴訟理由還說，由於當地天氣向來溫和，居民沒有配備空調等設備來面對高溫，該郡有69人因天氣過熱死亡，且熱浪造成「沉重的經濟負擔」。

訴訟理由亦稱，熱浪和野火等其他極端天氣事件是石化業知道危害，但仍決定銷售化石燃料數十年的「直接且可預見後果」。

蒙諾瑪郡在訴訟中尋求5000萬美元，以補償其保護公眾健康安全、財產免受熱浪和野火影響所做的努力，並索討至少15億美元用於支付未來損失，還有至少500億美元的防制基金，用來研究和實施緩解措施，以減少氣候相關危害。