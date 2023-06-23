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科技重獲青睞 史指那指收漲

財經新聞組／綜合報導

投資人恢復買進科技股，那斯達克綜合指數和史坦普500指數收漲，結束連續3天下跌。

那指上漲128.41點或0.95%至1萬3630.61點。史指上漲16.2點或0.37%至4381.89點，收於盤中高點附近。與此同時，道瓊工業平均指數下跌4.81點或0.01%至3萬3946.71點。

投資人搶購了本周下跌的一些科技股。特斯拉股價收盤走高，但早盤下跌。長期看好特斯拉的摩根史坦利分析師喬納斯(Adam Jonas)將其評級從「加碼」調整為「持有」。他表示，該股在上漲後呈現出「更加平衡的風險回報」。與此同時，亞馬遜上漲4.26%。微軟上漲0.99%。蘋果尾盤創下歷史新高，上漲1.65%。

其他方面，波音供應商Spirit AeroSystems在堪薩斯廠停止生產後下跌9.43%。該廠勞工宣布將於24日開始罷工。波音也下跌3.05%，給道指帶來壓力。

美國個人投資者協會(AAII)最新的每周情緒調查顯示，未來6個月對股市看漲情緒從上周的45.2%降至42.9%，但連續第3周保持在37.5%歷史平均水平之上。

與此同時，受訪者的看跌觀點從2021年7月以來最低的22.7%上升至27.8%，也是連續第3周高於31.0%的歷史平均水平。中立意見收窄至29.4%，為7周以來最低。

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