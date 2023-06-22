推特被控在馬斯克接管後 未支付員工數千萬美元獎金

CNN報導，根據最新提起的訴訟，推特在被馬斯克收購後未支付給員工數千萬美元年度獎金，儘管在交易完成前該公司主管多次保證會付這筆錢。（美聯社）

根據代表員工提起的一項新訴訟，推特 （Twitter）在被億萬富豪馬斯克 收購後未支付給員工數千萬美元的年度獎金，儘管在交易完成前該公司主管多次保證會付這筆錢。

這項訴訟是由推特前薪酬資深主管蕭賓格 (Mark Schobinger) 21日向舊金山 聯邦法院提起。他在上個月底離職。根據CNN報導，這項訴訟正在為未獲得2022年獎金的前任和現任推特員工向法院聲請集體訴訟地位。

蕭賓格委任的律師Shannon Liss-Riordan在聲明中說：「我們估計大約有幾千名員工有資格獲得這筆獎金。」「雖然我沒有確切的數字，但我們預計所欠的金額為數千萬美元。」已裁減大量公關團隊員工的推特並未回應CNN的置評請求。

原告在訴狀中說，在去年4月馬斯克宣布收購這家社交媒體公司後，許多員工對交易完成後「他們的薪酬和年度獎金」的命運表示擔憂。

訴狀並指出，在馬斯克完成收購推特之前的幾個月裡，公司主管一再向員工承諾，2022年的獎金將按目標的50%支付。 訴狀說：「在馬斯克收購後，公司主管又重申了這項承諾。」