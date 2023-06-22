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海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

財經簡訊

財經新聞組／整理

利率連降3周 房貸需求持平

最熱門的30年期固定房貸平均利率連續第3周下降，但房貸需求沒有太大變化。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)季節調整指數，上周房貸申請總量較前周增加0.5%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.77%降至6.73%。房貸再融資申請下降2%，較一年前同周下降40%。

目標百貨加速電商包裹外送

目標百貨(Target)為加強其電商業務，為居住在大城市偏遠郊區和社區的客戶加快包裹快遞速度。該零售商正在測試一種擴展設施，可以在更多購物者點擊「購買」選項後第二天就送出線上訂單。該公司上個月在喬治亞州亞特蘭大近郊Smyrna開設第一家分店，未來將擴及其他城市。

輝瑞RSV疫苗效力因時遞減

輝瑞臨床試驗結果顯示，保護60歲以上成年人免受呼吸道合胞病毒(RSV)感染的疫苗，在18個月後效果略有下降。在18個月後，該疫苗對具有3種以上症狀的重症下呼吸道疾病有效率為78.6%，略低於治療12月時的85.7%。對2種以上症狀的有效性約為49%。較12月的66.7%降幅更大。

黑石投資再生能源企業40億

再生能源公司Invenergy Renewables Holdings表示，黑石集團已完成約10億元股權投資，使這家私募股權公司總投資達到40億元。黑石過去兩年已對Invenergy投資近30億元。隨著投資人越來越質疑企業對環境和員工的影響，這家全球最大另類資產管理公司一直在加強其永續性認證。

英特爾出售奧國晶片廠股份

英特爾表示將把其IMS Nanofabrication的五分之一股份出售給私募股權公司貝恩資本(Bain Capital)；這筆交易對這家奧地利晶片製造設備生產商的估值約為43億美元。根據估算，英特爾出售20%股份價值8.6億元。IMS於2015年被英特爾收購，生產對晶片製造公司至關重要的設備。

亞馬遜幫印度客戶現金儲值

亞馬遜表示將向印度消費者收集即將停止流通的2000盧比紙幣，將其匯入線上錢包，以幫助那些有兌換困難的消費者。2000盧比約等於24美元。印度中央銀行(RBI)上個月決定停止流通這個最大面額的紙幣，並要求人們在9月底前將紙幣存入銀行或進行兌換。

投資 利率 晶片

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