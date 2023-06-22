薪資實質購買力 紐約最縮水

紐約市薪資實質購買力縮水最多。（路透）

全美年薪至少25萬元的家庭僅占7%，這些高所得族群如果住在物價或稅率偏高的城市，實質購買力隨之縮水。金融科技網站SmartAsset經調查列出全美高所得族群實質購買力縮水最嚴重的七大城市，其中又以紐約市 薪資購買力縮水幅度居冠。

實質購買力因各城市經濟、稅賦及生活成本而不同，同樣每年賺25萬元，實質價值相去甚遠，田納西州孟菲斯實質購買力達20萬3664元，但在紐約市嚴重縮水到8萬餘元。

SmartAsset這份調查比較全美76個最大城市的稅後所得、以及將生活費納入考量的調整後數據。

SmartAsset數據採用該公司的薪資計算器編製而成，納入計算的薪資已扣除地方、州和聯邦稅，是課稅後的實得工資；生活費包括住房、日常雜貨、水電費、交通運及其他商品和服務。

年收入25萬元的少數高所得族群實質購買力或實質價值最低的七個城市都是知名大城市，薪資金額與實質價值落差最大的是紐約市，25萬元年薪實質價值僅8萬2421元，其次依序是夏威夷檀香山實質價值8萬2672元、加州 舊金山實質價值8萬2776元、加州洛杉磯10萬1635元、加州長灘10萬1635元、華盛頓特區10萬1865元、加州聖地牙哥10萬5151元。

毫不意外，紐約市、華府 等地因生活成本高昂而導致25萬高所得實質購買力與薪資金額落差懸殊，據RentHop，紐約市單人套房(studio)平均月租達3500元，華府平均月租也超過2300元。

依每月家庭支出計，去年華府在全美最昂貴主要城市排行榜名列第三，紐約市排名第五。

加州若干城市25萬年薪實質價值大縮水主要因為所得稅高。根據SmartAsset，舊金山年薪25萬元的居民比年薪10萬元的人稅率約高6%，當地生活成本比全美平均值高82.8%，同樣的，在長灘，專業人士稅率38%、生活成本較全美平均高52.5%。