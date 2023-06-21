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瑞銀指英特爾可能分拆晶圓事業 英特爾股價收盤重挫

編譯簡國帆／綜合外電
瑞銀分析師亞庫瑞預期，英特爾可能分拆晶圓代工事業。（路透）
瑞銀分析師亞庫瑞預期，英特爾可能分拆晶圓代工事業。（路透）

在英特爾（Intel）最近宣布陸續在德國、波蘭及以色列等地設廠後，瑞士銀行分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）預期，英特爾可能分拆晶圓代工事業，英特爾股價20日盤中應聲翻嘿，收盤重挫3.8%，跌幅分別甚於費城半導體指數的0.7%、及史坦普500指數的0.5%。

英特爾21日將召開投資人大會，亞庫瑞預料英特爾將提供產品路線規畫及客戶採用晶圓代工事業（IFS）的最新近況。英特爾上周末證實將在德國和波蘭建立晶圓代新產能的報導。

亞庫瑞說，他已長期主張，若英特爾果真要追求外部晶圓代工模式，而且在目前仍待美國批准補助的狀態下，這個路線已難以撤回，那麼英特爾就必須從產品事業中，分離出製造資產。

他說：「基本上，我們認為英特爾可能分拆晶圓代工事業、無晶圓廠產品事業，區隔損益表是重大的第一步。」「這種區隔是必要的，因為我們訪調的所有單一潛在大客戶，都說只要還必須害英特爾競爭最好的晶圓、最高的良率等，就不會對英特爾晶圓代工做出重大承諾。」

相較於輝達、超微及蘋果等無晶圓廠晶片設計業者委託台積電等第三方晶圓廠生產，英特爾會用自家晶圓廠產製晶片。

晶片 德國 指數

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