瑞銀指英特爾可能分拆晶圓事業 英特爾股價收盤重挫

瑞銀分析師亞庫瑞預期，英特爾可能分拆晶圓代工事業。（路透）

在英特爾（Intel）最近宣布陸續在德國 、波蘭及以色列等地設廠後，瑞士銀行分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）預期，英特爾可能分拆晶圓代工事業，英特爾股價20日盤中應聲翻嘿，收盤重挫3.8%，跌幅分別甚於費城半導體指數 的0.7%、及史坦普500指數的0.5%。

英特爾21日將召開投資人大會，亞庫瑞預料英特爾將提供產品路線規畫及客戶採用晶圓代工事業（IFS）的最新近況。英特爾上周末證實將在德國和波蘭建立晶圓代新產能的報導。

亞庫瑞說，他已長期主張，若英特爾果真要追求外部晶圓代工模式，而且在目前仍待美國批准補助的狀態下，這個路線已難以撤回，那麼英特爾就必須從產品事業中，分離出製造資產。

他說：「基本上，我們認為英特爾可能分拆晶圓代工事業、無晶圓廠產品事業，區隔損益表是重大的第一步。」「這種區隔是必要的，因為我們訪調的所有單一潛在大客戶，都說只要還必須害英特爾競爭最好的晶圓、最高的良率等，就不會對英特爾晶圓代工做出重大承諾。」

相較於輝達、超微及蘋果等無晶圓廠晶片 設計業者委託台積電等第三方晶圓廠生產，英特爾會用自家晶圓廠產製晶片。