Civitas 47億元收購頁岩業務

Civitas Resources將以47億元從私募股權公司NGP Energy Capital Management手中收購二疊紀盆地的油氣業務，將其業務擴展到利潤豐厚的頁岩區。根據交易條款，Civitas同意收購Tap Rock在德拉瓦盆地的部分資產和Hibernia在米德蘭盆地的全部資產。交易預計將於第3季完成。

NAHB建商信心 近一年來翻正

根據全國住宅建築商協會(NAHB)和富國銀行的數據，得益於強勁的需求、有限的庫存和加速的供應鏈效率，6月住宅建商信心連續第6個月上升。衡量建商對新單屋住宅市場信心的房市指數(HMI)從5月上漲5點至55，這是11個月來信心水平首次超過50。市場預估值為50。

傳Spotify 擬推出更高價訂閱

彭博報導，音樂串流媒體平台Spotify Technology正計畫推出更高價的訂閱套餐，預計將包括高傳真音質。這個內部稱為「Supremium」的新收費層將是該公司最昂貴的計畫。該公司一直在推動更多收入並安撫一直敦促提高訂閱價格的股東。新層級將於今年先在非美市場推出。

禮來製藥24億元收購Dice

禮來(Eli Lilly)表示已達成24億元的交易收購生物製藥公司Dice Therapeutics，以擴大其免疫相關疾病的治療產品組合。Eli Lilly將以每股48元現金收購Dice，較其16日收盤價溢價約40%。該交易預計將於今年第3季完成。Dice利用專有技術平台開發針對自體免疫疾病的新型口服藥物。

Gannett控告谷歌 壟斷廣告

美國最大報業集團Gannett Co Inc起訴谷歌，指控這家社交媒體公司試圖壟斷線上廣告市場，違反聯邦反壟斷法。這家「今日美國」和200多家日報的出版商向曼哈頓聯邦法院提起訴訟指出，媒體正在遭受苦難，因為谷歌及其母公司Alphabet Inc壟斷了買賣線上廣告的工具。

5月新屋開工率 1年多新高

美國5月獨戶住宅開工量飆升至一年多以來最高水平，為未來建築許可證的發放也有所攀升，代表房市在Fed升息後可能正在出現轉機。商務部 表示，占新屋建築大部分的單戶住宅開工率從4月下修後的134萬套上升21.7%，5月經季節性因素調整後的年率為163.1 萬套。