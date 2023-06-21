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電動卡車製造商Rivian 也採特斯拉充電規格

財經新聞組／綜合報導

電動卡車製造商Rivian已同意採用特斯拉的充電標準，讓客戶可以使用美國最大的充電網絡，為特斯拉邁向產業標準憑添一項助力。

該公司表示，擁有自有小型快速充電器網絡的Rivian客戶最快可於2024年春季在美國和加拿大使用1萬2000個帶有轉接頭的特斯拉超充站。Rivian還表示，將從2025年開始在其車輛上配備特斯拉充電端口標準。

最近幾周，特斯拉與通用汽車和福特汽車達成了類似的協議。如果有更多汽車製造商採用特斯拉的充電網絡，特斯拉將可因向更多電動車駕駛人出售電力而獲利。

汽車製造商需要獲得可靠的充電，以減輕客戶對電力及續航的焦慮。但是除了特斯拉外，大多數汽車製造商都沒有建立自有充電網絡。

分析師表示，安裝和維護充電器網絡需要大量投資，但回報仍然有限；因為除了特斯拉，電動車製造商數量相對較少。

根據能源部數據，特斯拉的超充站占美國可用快速充電器總數的60%左右。

特斯拉財報中的服務和其他收入就包括使用超級充電站的費用，在上季占總收入不到10%。該公司並沒有單獨公布充電收費收入。

Rivian CEO史卡林吉(RJ Scaringe)發表聲明表示，這筆協議將使Rivian電動皮卡車和運動型多功能車的買家「可利用特斯拉龐大的超充站網絡」。

特斯拉在與聯合充電系統(CCS)的競爭標準方面取得重大進展。該標準早先得到拜登政府的支持，提供75億元資金以加快在美國部署電動車充電器；獲得部分聯邦資金補助的特斯拉則被要求開放其充電網絡。

直到去年11月，特斯拉的充電標準一直是該公司專有。當時它公開了設計和規格，並將該技術重新命名為北美充電標準(NACS)。

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