大摩：AI恐取代供應鏈所有人力

透過LLM學習，AI可以取代運輸供應鏈中大部分人類角色。（路透）

分析師和業內人士表示，人工智慧(AI )可能會撼動運輸後勤業，改變供應鏈 的管理方式並減少人類的工作量。

產業高管認為，路邊機器人、自駕卡車和客戶服務機器人，以及可以預測供應中斷或解釋為何未達銷售預測的生成式AI即將出現。

以珊克(Ravi Shanker)為首的摩根史坦利分析團隊指出，「AI可能有辦法完全或幾乎消除供應鏈中的所有人力，包括『後台分析』在內。」「整體貨運業正處於顛覆性技術帶動的革命性發展時代；像是自駕車 、電動車、區塊鏈和無人機。AI是這些可能出現的革命性科技中最新的一種，也許是至今最強大的一個。」

大摩預計2024年將有數百輛自駕卡車在美國路上奔馳，將每英里成本降低25%至30%，並最終完全消除對司機的需求。大摩估計的時間是「超過3年」。

一般而言，產業供應鏈通常很長且涉及多個層面：企業可能向世界不同地區的製造商採購，然後將組件運送到中央裝配廠組合後，再將貨物分發給全球客戶。

AI可以預測趨勢，避免中斷

生產和運輸貨物本來就是一個複雜的過程，但因新冠疫情和俄烏戰爭而中斷，這導致電腦晶片等組件短缺和貨運路線改變。這種複雜性意味著企業通常不知道它們的產品在流程中從一端到另一端發生了什麼。

大摩分析指出，「這時就該AI上場了。藉由預測交通網絡流動可能出現的問題，在它發生之前，AI有辦法甚至可能完全避免中斷情況。」

投資公司Jefferies分析師提出一個主題，對生成式AI對運輸和物流產生的影響做出多項預測。其中包括預測需求、預測卡車何時需要維護、制訂最佳運輸路線和即時追蹤貨物。

以摩爾(Stephanie Moore)為首的分析師表示，「隨著卡車和物流領域採用生成式AI，卡車司機短缺、因極地漩渦導致州際貿易中斷以及雜貨店貨架上嬰兒配方奶粉的缺乏，將成為遙遠的記憶。

航運巨頭馬士基技術長兼資訊長卡普爾(Navneet Kapoor)指出，生成式AI已成為重要的營運關鍵，「AI和機器學習已經存在了很長時間，多年來，它已經從有趣的研究項目發展成為公司內部更『實際』的項目。現在，隨著生成式AI的出現，我們有一個將AI納入主流的真正關鍵機會。」

馬士基還希望能在航運路線擁擠時採用AI推薦的解決方案，例如建議貨物是否應該轉為空運或儲存。而且，卡普爾說，該公司希望使用大型語言模型(LLM)的生成式AI，由大數據中學習辨別、總結和生成文本和其他類型的內容，以更能理解銷售過程。

他說，「只要全面了解客戶去年與你進行的所有交易後，就可以找出在某個業務領域為何失去交易的根本原因。」

不過採用AI也是一把雙刃劍，往往造成潛在的失業問題。

卡普爾表示，「在我看來，生成式AI是一生難得一見破壞式創新。在以往的科技革命中都會造成職位流失，但也同步創造出新的工作崗位，相信生成式AI也是相同的道理。」

大摩也點出一個威脅，也就是來自「高科技數位進入門檻」對該產業的影響。它對運輸公司而言是一把雙刃劍：AI固然可能有助提高效率，但也可能減少對第三方服務的需求，像是包裝、儲存和運輸的第三方物流公司。

知識助手

軟體公司o9 Solutions總裁兼營運長里卡洛(Igor Rikalo)表示，「知識助理」可以幫助解決另一個問題：商品訂購過多和不足。他說，這通常是內部團隊之間缺乏溝通的結果，銷售部門與供應鏈管理部門分開下單。

他指出，「這是一個次佳的結果，因為銷售團隊可能正在投資推廣供應鏈受限的項目，所以這只在浪費錢。」「我們希望每個人都將擁有自己的所謂知識助手，由這些AI和這些LLM提供支持。」這些助手能夠深入了解供應商交貨量於下單量的原因。

以往回答這些問題通常需要銷售、行銷、供應鏈和採購團隊共同開會，但生成式AI可能只要檢查大型數據集就能提供答案。

這也可能意味著業務規劃團隊不再需要太多人；這些團隊以往負責監督長期目標、營收預測和特定產品的預測需求。里卡洛說，「以往1000人的團隊可能會減至不到100人。」