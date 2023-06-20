我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

企業獲利延續 美股看回不回

財經新聞組／綜合報導
市場諸多擔憂，但股指繼續挺進。（路透）
市場諸多擔憂，但股指繼續挺進。（路透）

那斯達克綜合過去一周上漲600點，今年來上漲38%，代表即使Fed盡了最大努力來阻止通膨發威，但企業獲利引擎基本上並沒有遭受重創。

這種情況可以體現在7支市值最大的個股上。這些股票大多都是科技股，它們自1月以來大幅上漲，貢獻了大部分漲幅。預期全年可望實現3150億元的總利潤，幾乎是2019年疫情前的2倍。這種長期成長率在某種程度上證明了它們的漲勢是合理的。

嘉信理財資深投資策略師高登(Kevin Gordon)表示，雖然美股看來居高思危，但對未來的展望依舊樂觀，「在主要市場處於低點時，本益比往往成為領先指標，然後獲利才會跟進上揚。當前有很多關於末日的分析，我認為這很正常。有些人就是有偏見，但我沒有。」

當然，世界末日的分析是有根據的。很難保證Fed的升息不會對企業獲利造成嚴重損害，以至於如今的估值最終看來非常荒謬。不過，就目前情況來看，現有的估值似乎仍然合理，因為在經受多次衝擊後，獲利趨勢似乎仍在延續。

美股上周創下3月以來最佳單周表現，史坦普500指數上漲2.6%，以科技股為主的那指躍升近4%。即使Fed官員在暫停激進的升息後暗示將進一步收緊貨幣政策，債券交易員減少對降息的押注，但股指仍然強勁。10年期和2年期美國國債殖利率之間的倒掛程度，仍在40年來最嚴重的水平。

利率波動和債券殖利率曲線倒掛，代表交易員押注經濟衰退，這也是看衰股市的一個常見理由。

Washington Crossing Advisors資深投資組合經理人卡隆(Kevin Caron)表示：「債券投資人和股票投資人之間總是存在緊張關係；前者總是看到威脅無處不在，後者總是認為明天太陽照常升起。」

在截至2022年的過去10年間，包括蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta、輝達和特斯拉在內的7大巨頭每年獲利成長14%。雖然它們去年的總獲利下滑超過20%，但預計仍將迅速復甦，未來2年至少成長15%。到2024年，總獲利將達到3620億元，超過2021年3360億元的高點。

對持懷疑態度的人來說，股價上漲是謹慎的理由。事實上，科技股並不便宜；大型科技股今年的本益比平均為35倍。

然而，任何考慮退出的人都應該考慮到一個事實：在2020年底本益比達到40倍時，事實證明這對股價上漲並不構成任何障礙。

Silvant Capital Management投資長桑索泰拉(Michael Sansoterra)表示，「我們正處於經濟放緩的陣痛之中，每次經濟放緩，成長就減少。而當成長減少時，股票就會變得更加昂貴。」「投資人必須認識估值，如果只在便宜的時候買入，就會錯過整個曲線。」

誠然，後疫情經濟活動和市場的低迷具有挑戰性。然而，如果退一步來看，即使一如分析師預期，未來兩季獲利出現收縮，企業賺錢機器的長期軌跡也不會受到太大影響。

如果史指2023年的每股獲利218元預測成真，那麼在後疫情時代，其年增率將達到7%。調查顯示，分析師預計明年獲利將反彈11%至每股242元。

投資 殖利率 疫情

上一則

企業工時降 經濟現警訊

下一則

Fed才剛暫停 官員鼓吹升息

延伸閱讀

Fed放鷹 仍沒擊退美股多頭

Fed放鷹 仍沒擊退美股多頭
美銀：美股這波像2008年崩盤前大強彈 花旗：再漲有限

美銀：美股這波像2008年崩盤前大強彈 花旗：再漲有限
史坦普500指數連續五周收高 Fed奈何不了近來多頭氣勢

史坦普500指數連續五周收高 Fed奈何不了近來多頭氣勢
美國銀行策略師形容美股這波AI漲勢：大跌前的大漲

美國銀行策略師形容美股這波AI漲勢：大跌前的大漲

熱門新聞

美國聯準會主席鮑爾。圖／路透

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

2023-06-17 15:41
暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特・清崎日前警告，銀行業動盪尚未結束，並點名下一家可能倒閉的銀行是Loan Depot。他6月初更預言今年會發生房市大崩盤，比2008年的金融危機還嚴重。 （取材自微博）

富爸爸作者：2023年危機讓2008年相形見絀 更多銀行將倒閉

2023-06-16 18:25
大型科技股如Google母公司Alphabet仗著人工智慧（AI）題材，今年漲勢凌厲，分析師認為這檔科技股進一步上漲空間仍大。圖／路透

AI科技股漲翻天還能買嗎？巴隆：至少這支還會繼續飆

2023-06-17 14:05
甲骨文創辦人艾里森。根據彭博億萬富豪指數12日最新排名，艾里森淨資產首次超越比爾蓋茲，讓他躍升全球第4富。（美聯社）

全球富人榜洗牌「他」首次超越比爾蓋茲 躍升世界第4富

2023-06-13 07:30
聯準會在美東時間14日下午2時（台灣15日凌晨2時）宣布，利率政策按兵不動，符合市場預期，但年底前可能再升2碼。 路透

Fed暫停升息 今年可能再升2碼？道指翻黑 一度跌370點

2023-06-14 14:18
黃金作為抗通膨避險資產的魅力發威，讓金價有撐。黃金期貨年初至今已勁漲逾7%。（美聯社）

美國通膨觸頂了嗎？華爾街預測最快「這時」經濟衰退

2023-06-17 07:13

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬