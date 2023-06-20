企業獲利延續 美股看回不回

市場諸多擔憂，但股指繼續挺進。（路透）

那斯達克綜合過去一周上漲600點，今年來上漲38%，代表即使Fed盡了最大努力來阻止通膨發威，但企業獲利引擎基本上並沒有遭受重創。

這種情況可以體現在7支市值最大的個股上。這些股票大多都是科技股，它們自1月以來大幅上漲，貢獻了大部分漲幅。預期全年可望實現3150億元的總利潤，幾乎是2019年疫情 前的2倍。這種長期成長率在某種程度上證明了它們的漲勢是合理的。

嘉信理財資深投資 策略師高登(Kevin Gordon)表示，雖然美股看來居高思危，但對未來的展望依舊樂觀，「在主要市場處於低點時，本益比往往成為領先指標，然後獲利才會跟進上揚。當前有很多關於末日的分析，我認為這很正常。有些人就是有偏見，但我沒有。」

當然，世界末日的分析是有根據的。很難保證Fed的升息不會對企業獲利造成嚴重損害，以至於如今的估值最終看來非常荒謬。不過，就目前情況來看，現有的估值似乎仍然合理，因為在經受多次衝擊後，獲利趨勢似乎仍在延續。

美股上周創下3月以來最佳單周表現，史坦普500指數上漲2.6%，以科技股為主的那指躍升近4%。即使Fed官員在暫停激進的升息後暗示將進一步收緊貨幣政策，債券交易員減少對降息的押注，但股指仍然強勁。10年期和2年期美國國債殖利率 之間的倒掛程度，仍在40年來最嚴重的水平。

利率波動和債券殖利率曲線倒掛，代表交易員押注經濟衰退，這也是看衰股市的一個常見理由。

Washington Crossing Advisors資深投資組合經理人卡隆(Kevin Caron)表示：「債券投資人和股票投資人之間總是存在緊張關係；前者總是看到威脅無處不在，後者總是認為明天太陽照常升起。」

在截至2022年的過去10年間，包括蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta、輝達和特斯拉在內的7大巨頭每年獲利成長14%。雖然它們去年的總獲利下滑超過20%，但預計仍將迅速復甦，未來2年至少成長15%。到2024年，總獲利將達到3620億元，超過2021年3360億元的高點。

對持懷疑態度的人來說，股價上漲是謹慎的理由。事實上，科技股並不便宜；大型科技股今年的本益比平均為35倍。

然而，任何考慮退出的人都應該考慮到一個事實：在2020年底本益比達到40倍時，事實證明這對股價上漲並不構成任何障礙。

Silvant Capital Management投資長桑索泰拉(Michael Sansoterra)表示，「我們正處於經濟放緩的陣痛之中，每次經濟放緩，成長就減少。而當成長減少時，股票就會變得更加昂貴。」「投資人必須認識估值，如果只在便宜的時候買入，就會錯過整個曲線。」

誠然，後疫情經濟活動和市場的低迷具有挑戰性。然而，如果退一步來看，即使一如分析師預期，未來兩季獲利出現收縮，企業賺錢機器的長期軌跡也不會受到太大影響。

如果史指2023年的每股獲利218元預測成真，那麼在後疫情時代，其年增率將達到7%。調查顯示，分析師預計明年獲利將反彈11%至每股242元。