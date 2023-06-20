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企業工時降 經濟現警訊

編譯陳苓／綜合外報導

美企大舉招募人手之際，勞動工時卻開始下降，矛盾的趨勢顯示，儘管經濟疲弱迫近，公司仍不願裁員

華爾街日報報導，據美國勞工部資料，民間部門員工的每周平均工時，5月時降至34.3小時，低於2019年平均值，也不及2021年1月峰值的35小時。這也許是不祥之兆，如今成長放緩，並有一項指標出現負成長，雇主可能下砍工時，替衰退預作準備。

但受到不尋常的疫後因素影響，這次的衰退訊號也許是虛驚一場。雇主降低工時卻持續聘僱，經濟即將緊縮時公司通常不會這麼做。5月新增就業33.9萬人，今年至今新增就業人數逼近160萬人。而4月裁員人數比2019年平均值低了近13%。

野村證券資深美國經濟學家雨宮愛知（音譯）說：「過去減少工時是裁員潮的可靠預兆」，但先前人手難求的困境，讓業者極不願意裁汰員額，害怕生意好轉時又聘不到人，此種情況和往昔極為不同。

以卡車的柴油引擎製造商American Fleet為例，疫情引發的爆買潮降溫，卡車運能閒置，使得該公司訂單驟降四成。American Fleet不再積極招人，開始削減工時。正常情況下，工時減少代表縮編在即。但銷售經理派特森說，沒打算裁員。他說：「勞工奇缺，我們擔心員工走了就不回來，將盡其所能留人。做這行35年了，（當前的）勞動狀況是歷來最嚴峻的。」

另一方面，先前服務業人力短缺，員工必須分擔更多工作，推升了工時。現在勞工重返職場，有更多人可以分攤工作，工時因而減少。較仰賴兼職人員的旅館、餐廳、店鋪，每周工時較疫情峰值降低5%，降幅超越整體經濟的2%。

裁員 勞工部 就業

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