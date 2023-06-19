我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

遭控強吻性騷 黃子佼道歉：這次風波也是坐立難安

美網路銀行存款 逆勢衝高

編譯陳苓／綜合報導
民眾尋求高殖利率，連美國銀行上季存款也微幅降低。(路透資料照片)
民眾尋求高殖利率，連美國銀行上季存款也微幅降低。(路透資料照片)

美國聯邦存款保險公司 （FDIC）的數據顯示，全美國銀行業者存款總額第1季寫下史上最大減幅，但網路銀行存款卻逆勢成長，在這場大戰贏得重要一勝。

華爾街日報報導，地區銀行正面臨雙重難題，今年好幾家中型銀行倒閉，使部份存戶只想把錢放在大銀行，同時聯準會（Fed）升息促使想賺取更高報酬的客戶，把資金轉往國庫券和貨幣市場基金，導致美國銀行業第1季存款額出現史上最大減幅。

眾人尋求高殖利率，連銀行巨擘也難以倖免，從小銀行存戶吸收更多存款的美國銀行（BofA）與富國銀行，上季存款仍微幅降低。

若干主攻網銀的業者存款卻不減反增，Capital One存款季增5%、Ally Financial季增1%，高盛網路銀行Marcus存款也變多，但未公布詳細數字。

Ally Financial和Marcus完全沒有實體分行，Capital One旗下的實體分行數量則遠少其他地區銀行，因此經營分行所需的地產、人事、設備負擔較低，常能提供較高的利率。Ally Financial上季存款利率平均為3.2%，Capital One為2.4%，均較一年前高出兩個百分點以上。相較下，美銀和富國銀的存款利率在1%左右。

民眾改用網銀，也降低了分行存在的價值。FDIC數據顯示，銀行業者2019~2022年約關閉6,100家分行，為歷來裁汰最多分行的三年。

Javelin策略與研究公司支付策略共同主管雷利說，在佛州坦帕市經營小型分行的年成本可能達50萬美元，在紐約等大城市經營中型分行的年成本更達130萬美元，還不包括辦公室設備和其他資本支出。

傳統銀行強調，客戶碰到房貸等複雜交易時，還是會想親自到分行辦理，據點絕佳的分行是銀行拉抬業務的主要管道。不過，銀行業者應該會繼續刪減分行成本。不少業者估計，存款利率支出將追上放款收入，因而調降第1季獲利預期。

殖利率 華爾街 高盛

上一則

砸250億 英特爾赴以國設廠

下一則

中國618電商促銷 中小品牌商家以價換量 反映民眾消費力還沒恢復

延伸閱讀

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
追求高利息…「存款特種兵」長途跋涉、跨城存錢

追求高利息…「存款特種兵」長途跋涉、跨城存錢
存5200元變2500…她不懂英文 討錢歷盡艱難

存5200元變2500…她不懂英文 討錢歷盡艱難
中國5月社會融資規模低於預期 景氣復甦正在失去動力

中國5月社會融資規模低於預期 景氣復甦正在失去動力

熱門新聞

德國經濟衰退程度在歐洲領先各國。（路透）

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

2023-06-11 21:48
美國聯準會主席鮑爾。圖／路透

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

2023-06-17 15:41
暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特・清崎日前警告，銀行業動盪尚未結束，並點名下一家可能倒閉的銀行是Loan Depot。他6月初更預言今年會發生房市大崩盤，比2008年的金融危機還嚴重。 （取材自微博）

富爸爸作者：2023年危機讓2008年相形見絀 更多銀行將倒閉

2023-06-16 18:25
大型科技股如Google母公司Alphabet仗著人工智慧（AI）題材，今年漲勢凌厲，分析師認為這檔科技股進一步上漲空間仍大。圖／路透

AI科技股漲翻天還能買嗎？巴隆：至少這支還會繼續飆

2023-06-17 14:05
甲骨文創辦人艾里森。根據彭博億萬富豪指數12日最新排名，艾里森淨資產首次超越比爾蓋茲，讓他躍升全球第4富。（美聯社）

全球富人榜洗牌「他」首次超越比爾蓋茲 躍升世界第4富

2023-06-13 07:30
聯準會在美東時間14日下午2時（台灣15日凌晨2時）宣布，利率政策按兵不動，符合市場預期，但年底前可能再升2碼。 路透

Fed暫停升息 今年可能再升2碼？道指翻黑 一度跌370點

2023-06-14 14:18

超人氣

更多 >
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂
南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄

南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄