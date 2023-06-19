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Fed放鷹 仍沒擊退美股多頭

編譯劉忠勇／綜合報導

聯準會（Fed）兩位官員在上周會議後的首次對外發言基調鷹派，暗示可能恢復升息以抑制通膨。受此影響，美股主要指數16日從上個交易日創下的今年最高峰回落，但仍創3月來最大周線漲勢，反映美股近來的多頭氣焰旺。

史坦普500指數連續五周收高，也創2021年秋季以來最長周線連漲走勢；蘋果和微軟自歷史新高收盤價回落，拖累那斯達克綜合指數下跌0.7%，但一周仍漲3.2%，已連八周上漲，是2019年初以來最長周線連漲走勢；道瓊工業指數跌109點，周線漲1.3%。

受費城半導體指數跌0.9%拖累，台積電ADR 16日跌0.6%，周線仍上漲1.7%，不如費半的4.2%的漲勢。

Fed 12日如預期按兵不動，但所謂的「點狀圖」表明，Fed還可能升息兩次。

具決策投票權的Fed理事沃勒（Christopher Waller）16日表示，整體通膨自去年見頂以來已 「減半」，但剔除食品和能源的核心通膨在過去八、九個月幾乎沒有變化，「這讓我感到不安…可能需要更多的緊縮措施來降低物價壓力。」

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）同日表示，通膨仍然「太高」且「頑固」，他仍在等待證據顯示需求放緩會使通膨相對快速地回到2％的目標，「如果未來的數據不支持這個假設，我對採取進一步行動感到放心」。他警告說，過早放鬆貨幣政策將是一個代價高昂的錯誤。

市場如今反映Fed下次在7月開會升息的機率有72%。

數據顯示，儘管借款成本大幅攀升，美國消費者信心和消費支出仍然成長。密西根大學6月消費者信心為63.9，高於5月的59.2，也高於分析師原估的60。商務部數據顯示，5月零售銷售意外成長0.3％。

Globalt Investments基金經理人布卡南表示，最近美股反彈尤其引人注目，因為投資人也難得十多年來首度能在公債和其他債券市場上賺得穩健回報。

指數 升息 美股

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