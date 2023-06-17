我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約今恐再有霧霾

紐約皇后區新鮮草原華人信件被盜 身分屢被冒用

史坦普500指數連續五周收高 Fed奈何不了近來多頭氣勢

編譯劉忠勇／綜合外電
聯準會（Fed）本周暗示還會有兩次各1碼（0.25個百分點）的升息，顯然澆息不了美股今年來的多頭氣焰。（美聯社）
聯準會（Fed）本周暗示還會有兩次各1碼（0.25個百分點）的升息，顯然澆息不了美股今年來的多頭氣焰。（美聯社）

美國主要股價指數周四從上個交易日創下的今年最高峰回落，不過仍創下3月來最大周線漲勢，聯準會（Fed）本周暗示還會有兩次各1碼（0.25個百分點）的升息，顯然澆息不了美股今年來的多頭氣焰。

美國股市和債市下周一逢因聯邦政府假期六月節，將休市一日。

史坦普500指數周五跌0.4%，一周上漲2.6%，連續五週收高，也創下2021年秋季以來最長周線連漲之勢，當時Fed還未展開升息。蘋果（Apple）和微軟自歷史新高收盤價回落，拖累那斯達克綜合指數周五下跌0.7%，但一周仍漲3.2%，已連續八周上漲，是2019年初以來最長周線連漲走勢。道瓊工業指數周五跌109點，周線漲1.3%。

受到費城半導體指數跌0.9%拖累，台積電ADR周五跌0.6%，周線仍上漲1.7%，不如費半的4.2%的漲勢。

Fed本周一如預期按兵不動，但所謂的「點狀圖」表明，Fed還可能升息兩次，不過史坦普500指數非但未受打擊，周線反而創下3月來最大單周漲勢。

市場如今反映Fed下次在7月開會升息的機率有72%。美國公債殖利率小幅上揚。美國10年期公債殖利率從周四的3.727%上升至3.768%。

本周數據顯示，儘管借款成本大幅攀升，美國消費者信心和消費支出仍然成長。周五，密西根大學6月消費者信心在6月為63.9，高於5月的59.2，也高於分析師原估的60。周四，商務部數據顯示，5月零售銷售意外成長0.3％。

Globalt Investments基金經理人布卡南（Keith Buchanan）表示，最近美股反彈尤其引人注目，因為投資人也難得十多年來首度能在公債和其他債券市場上賺得穩健回報。他說：「對於美股來說，已有合理替代選擇下仍有突破及出色表現，這說明了市場很有信心。」

史坦普500指數今年來已上漲15％，一度懷疑漲勢的投資人也重回市場。不少因去年慘跌而減碼的投資人，如今也陸續翻多布局。多家華爾街券商紛紛調高美股今年水準，高盛將史坦普500指數目標從4,000上調至4,500，理由是美國經濟未來12個月內不太可能出現衰退。史坦普500指數周五收在4,409.59，比去年10月的谷底上漲23%。

史坦普500指數已接連突破幾個關鍵水準，今年來近十次向4,200叩關不成，幾周前突破這水準後，周四收在今年新高4,425，可見追高的投資人對市場前景深具信心。

巴隆（Barron's）認為，美股目前風險似乎降低，若是再跌，4,200將視為支撐水準。若能守得住，史坦普500指數可望將為下一波上漲做準備。

指數 史坦普500 美股

上一則

救經濟 中國擬發1兆特別國債 放寬房市政策

下一則

美國通膨觸頂了嗎？華爾街預測最快「這時」經濟衰退

延伸閱讀

史指中止6連漲 全周3月來最佳

史指中止6連漲 全周3月來最佳
美國銀行策略師形容美股這波AI漲勢：大跌前的大漲

美國銀行策略師形容美股這波AI漲勢：大跌前的大漲
美股早盤平盤波動 美光中國前景報憂 早盤跌近2%

美股早盤平盤波動 美光中國前景報憂 早盤跌近2%
史坦普500大漲 創14個月高點 交易員押美利率近峰值

史坦普500大漲 創14個月高點 交易員押美利率近峰值

熱門新聞

德國經濟衰退程度在歐洲領先各國。（路透）

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

2023-06-11 21:48
聯準會在美東時間14日下午2時（台灣15日凌晨2時）宣布，利率政策按兵不動，符合市場預期，但年底前可能再升2碼。 路透

Fed暫停升息 今年可能再升2碼？道指翻黑 一度跌370點

2023-06-14 14:18
甲骨文創辦人艾里森。根據彭博億萬富豪指數12日最新排名，艾里森淨資產首次超越比爾蓋茲，讓他躍升全球第4富。（美聯社）

全球富人榜洗牌「他」首次超越比爾蓋茲 躍升世界第4富

2023-06-13 07:30
暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特・清崎日前警告，銀行業動盪尚未結束，並點名下一家可能倒閉的銀行是Loan Depot。他6月初更預言今年會發生房市大崩盤，比2008年的金融危機還嚴重。 （取材自微博）

富爸爸作者：2023年危機讓2008年相形見絀 更多銀行將倒閉

2023-06-16 18:25
美國5月消費者物價指數（CPI）年升4.0%，為兩年來最小升幅。（路透）

5月CPI年增4% 升幅急縮 料Fed本周將暫停升息

2023-06-13 09:03
美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日宣布利率按兵不動，為去年1月來首次暫停升息。 （美聯社）

WSJ：Fed決策暗示 投資人將進入利率更高更久的環境

2023-06-15 07:35

超人氣

更多 >
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社