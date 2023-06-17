史坦普500指數連續五周收高 Fed奈何不了近來多頭氣勢

聯準會（Fed）本周暗示還會有兩次各1碼（0.25個百分點）的升息，顯然澆息不了美股今年來的多頭氣焰。（美聯社）

美國主要股價指數 周四從上個交易日創下的今年最高峰回落，不過仍創下3月來最大周線漲勢，聯準會（Fed）本周暗示還會有兩次各1碼（0.25個百分點）的升息，顯然澆息不了美股 今年來的多頭氣焰。

美國股市和債市下周一逢因聯邦政府假期六月節，將休市一日。

史坦普500 指數周五跌0.4%，一周上漲2.6%，連續五週收高，也創下2021年秋季以來最長周線連漲之勢，當時Fed還未展開升息。蘋果（Apple）和微軟自歷史新高收盤價回落，拖累那斯達克綜合指數周五下跌0.7%，但一周仍漲3.2%，已連續八周上漲，是2019年初以來最長周線連漲走勢。道瓊工業指數周五跌109點，周線漲1.3%。

受到費城半導體指數跌0.9%拖累，台積電ADR周五跌0.6%，周線仍上漲1.7%，不如費半的4.2%的漲勢。

Fed本周一如預期按兵不動，但所謂的「點狀圖」表明，Fed還可能升息兩次，不過史坦普500指數非但未受打擊，周線反而創下3月來最大單周漲勢。

市場如今反映Fed下次在7月開會升息的機率有72%。美國公債殖利率小幅上揚。美國10年期公債殖利率從周四的3.727%上升至3.768%。

本周數據顯示，儘管借款成本大幅攀升，美國消費者信心和消費支出仍然成長。周五，密西根大學6月消費者信心在6月為63.9，高於5月的59.2，也高於分析師原估的60。周四，商務部數據顯示，5月零售銷售意外成長0.3％。

Globalt Investments基金經理人布卡南（Keith Buchanan）表示，最近美股反彈尤其引人注目，因為投資人也難得十多年來首度能在公債和其他債券市場上賺得穩健回報。他說：「對於美股來說，已有合理替代選擇下仍有突破及出色表現，這說明了市場很有信心。」

史坦普500指數今年來已上漲15％，一度懷疑漲勢的投資人也重回市場。不少因去年慘跌而減碼的投資人，如今也陸續翻多布局。多家華爾街券商紛紛調高美股今年水準，高盛將史坦普500指數目標從4,000上調至4,500，理由是美國經濟未來12個月內不太可能出現衰退。史坦普500指數周五收在4,409.59，比去年10月的谷底上漲23%。

史坦普500指數已接連突破幾個關鍵水準，今年來近十次向4,200叩關不成，幾周前突破這水準後，周四收在今年新高4,425，可見追高的投資人對市場前景深具信心。

巴隆（Barron's）認為，美股目前風險似乎降低，若是再跌，4,200將視為支撐水準。若能守得住，史坦普500指數可望將為下一波上漲做準備。