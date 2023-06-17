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德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

財經簡訊

財經新聞組／整理

Stellantis推歐製平價電動車

全球第三大汽車製造商Stellantis將於10月中旬展示其首款歐製平價電動車，該公司表示，全新的雪鐵龍e-C3車型將具有320公里的續航里程和57分鐘的快速充電能力，預計將在今年年底前提供預訂服務，並於2024年第2季開始交車。該公司第1季純電動車銷量同比增加22%。

Gannett導入AI 但人類把關

出版商Gannett計畫在其出版系統中加入生成式人工智慧(AI)，跟上其他新聞機構開始推出可能有助於節省資金和提高效率的最新科技。但這家擁有200多家日報的美國最大報紙出版商表示，它將在這個過程中配置人力作出最後決定，以防該科技在沒有監督的情況下自動運作。

英國批准亞馬遜收購iRobot

英國競爭與市場管理局(CMA)批准亞馬遜以17億元收購Roomba真空吸塵器製造商iRobot，認為這不會導致英國的競爭問題。CMA於今年4月對去年8月宣布的這筆交易啟動「第一階段」調查，歐盟反壟斷監管機構將在7月6日前作出決定；美國聯邦貿易委員會(FTC)也在審查此案。

德國與英特爾談判晶片建廠

德國經濟部正與英特爾在德國境內建立新晶片製造園區的計畫進行密集談判，但沒有評論該公司將為該項目獲得多少國家資金補助。德國商報15日報導，英特爾預計將獲得99億歐元(108.4億美元)的補貼，高於之前承諾的68億歐元。德國總理蕭茲將於19日會見英特爾CEO蓋辛格。

Draftkings擬收購PointsBet

運彩巨頭DraftKings已對PointsBet美國資產提出1.95億元全現金收購要約，出價高於Fanatics。一個月前Fanatics同意以1.5億元價格收購這家澳大利亞公司，以提升其在運彩領域的影響力。Fanatics CEO魯賓(Michael Rubin)對此舉高度懷疑，認為DraftKings只是想拖累Fanatics的步伐。

股票基金淨流入 28月新高

截至6月14日當周，美國股票型基金出現2021年初以來最大的單周淨購買量，因Fed本周可能升息的擔憂因通膨降溫而得到緩解。根據Refinitiv Lipper數據，股票型基金吸引價值188.5億元的淨流入，創2021年2月中旬以來最大單周淨買入。

德國 電動車 股票

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科技巨擘訓練AI 找上新聞業

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史指中止6連漲 全周3月來最佳

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甲骨文創辦人艾里森。根據彭博億萬富豪指數12日最新排名，艾里森淨資產首次超越比爾蓋茲，讓他躍升全球第4富。（美聯社）

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暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特・清崎日前警告，銀行業動盪尚未結束，並點名下一家可能倒閉的銀行是Loan Depot。他6月初更預言今年會發生房市大崩盤，比2008年的金融危機還嚴重。 （取材自微博）

富爸爸作者：2023年危機讓2008年相形見絀 更多銀行將倒閉

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日宣布利率按兵不動，為去年1月來首次暫停升息。 （美聯社）

WSJ：Fed決策暗示 投資人將進入利率更高更久的環境

2023-06-15 07:35

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