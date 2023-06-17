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基金平衡配置 擬大舉股轉債

財經新聞組／綜合報導

美股的持續漲勢可能在未來幾周面臨新的威脅，全球最大基金管理公司估計將拋售多達1500億元的股票

摩根大通預計，包括主權財富基金和退休基金在內的貨幣投資組合將重新向債券傾斜，以實現配置目標；這將是2021年第4季以來最大的再平衡流動。

摩根大通策略師潘尼哲佐格魯(Nikolaos Panigirtzoglou)估計，這種周期性調整可能會讓全球股市下跌最多5%。

退休基金和其他機構投資人每季和月底都會檢查資產組合部位，以確保符合股票和債券之間的嚴格配置限制。本季至今，股票的表現優於債券，這使得投資組合經理人需要削減股票部位，才能實現其長期目標。

潘尼哲佐格魯表示：「上次股票和債券出現這樣的缺口是在2021年第4季。這種再平衡流動可能會給股市帶來3%至5%的回跌壓力。」

退休基金和主權財富基金向來是投資主力，通常會在每季重新調整其部位，實現「股六債四」或類似的部位組合。本季至今，摩根士丹利資本國際(MSCI)的全球股票指數上漲5%，而彭博全球債券指數下跌1.3%。

根據摩根大通的計算，規模達1.5兆元的日本政府養老投資基金(GPIF)將被迫出售370億元的股票，才能重回其目標資產配置。此外，規模達1.3兆元的挪威石油基金可能將180億元資產從股票轉至債券；而瑞士國家銀行可能出售價值110億元的股票。

摩根大通表示，管理著8.5兆元資產的美國固定收益退休金計畫401(k)需要從股票中撤出1850億元，再買進同等金額的債券，以實現其長期目標。但由於美國定義的退休基金在再平衡方面不如共同基金和其他機構投資人嚴格，因此這個金額可能會更小。（財經新聞組）

股票 債券 投資

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