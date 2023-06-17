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史指中止6連漲 全周3月來最佳

財經新聞組／綜合報導

美股收跌，但本周依舊大漲，投資人收到Fed暫停升息以及令人鼓舞的通膨數據等大禮。

史坦普500指數下跌16.25點或0.37%收4409.59點，道瓊工業平均指數下跌108.94點或0.32%收3萬4299.12點，那斯達克綜合指數下跌93.25點或0.68%收1萬3689.57點。

史指本周上漲2.6%，為3月以來最佳單周表現，這也是史指連續第5周上漲，為2021年11月以來最長。目前較熊市低點上漲超過26%。

那指本周上漲3.3%，也是3月來最佳單周，連續第8周上漲，則是2019年以來的最長連漲紀錄。截至15日，那指和史指連漲6天，且都觸及2022年4月以來最高水平。

道指本周上漲1.3%，連續第3周上漲。

Adobe在業績優於預期並發布樂觀財測後上漲0.87%；AI寵兒Nvidia本周上漲8.92%，今年來漲幅達到198.23%。微軟本周上漲超過5.4%，並在15日創下歷史新高。

通膨和經濟方面有更多好消息，6月消費者通膨預期下降，1年期物價壓力預期從5月的4.2%降至3.3%。密西根大學消費者調查讀數為63.9，高於《道瓊》估計的60.2。

16日交易日也是股票期權、股指期貨和股指期貨期權合約的結算日，也是長周末前的最後一個交易日，19日市場因解放黑奴紀念日休市。

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