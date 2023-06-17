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美大銀行今年恐砍1.1萬人

編譯湯淑君／綜合報導
華爾街證券業人力。(資料來源:紐約州、FT)
華爾街證券業人力。(資料來源:紐約州、FT)

英國金融時報（FT）報導，高盛、摩根士丹利、花旗集團近來紛紛宣布裁員，可能使華爾街大型銀行今年合計裁員數超過1.1萬人，逆轉疫情期間大肆招聘趨勢。

花旗集團本周向投資人透露，計劃第2季末前完成精簡5,000名人員，主要是投資銀行和交易部門員工。之前，高盛和摩根士丹利已分別宣布裁員，數千人受影響。

大銀行裁員聲此起彼落，翻轉新冠肺炎疫情爆發後眾銀行爭先恐後招聘的趨勢。當時遠距上班盛行，顛覆傳統模式，不得不大幅增聘人手因應。

結果，截至今年第1季末，華爾街五大銀行全球員額合計88.2萬人，創新高，比2020年3月底多出逾10萬人，與2022年底相比則幾乎不變。今年頭三個月僅高盛大砍員額6.4%至4.54萬人，是多年來最大降幅；摩根士丹利員額小幅下滑至8.2萬人；花旗持平。摩根大通未大規模裁員。

官方數據顯示，紐約證券業去年僱用的人力增加近6%，至少是20年來最大增幅。獵人頭公司DHR Global主管布蘭索佛說：「去年瘋狂招聘，許多公司表示業務繁忙，爭聘一流人才，以維持競爭力。」今年趨勢反轉，原先是走一人補一人，現在變成逢缺未必補。

美國頻傳區域銀行倒閉事件後，當局可能提高資本適足要求，促使銀行藉裁員砍成本，以保有更多現金。

裁員 高盛 華爾街

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