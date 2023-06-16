貝萊德申請推出現貨比特幣ETF 進一步涉入加密貨幣

貝萊德已向美國證管會推出現貨比特幣ETF。（路透）

全球資產管理龍頭業者貝萊德（BlackRock）15日向證管會（SEC）申請推出現貨比特幣 指數型基金（ETF），進一步涉入加密貨幣 業務，若獲批准，將在那斯達克交易所上市，成為美國第一檔可公開交易的現貨比特幣ETF。

貝萊德已經營一檔去年推出的未上市現貨比特幣信託基金，最新行動為申請推出現貨比特幣ETF「iShares Bitcoin Trust」，是第一檔以比特幣本身、而非期貨合約為基礎資產的ETF。貝萊德將持有比特幣作為基本資產並追蹤其價格，並以Coinbase為這檔基金比特幣的託管人，

貝萊德藉此進一步擴大和加密貨幣交易所Coinbase的合作。這項申請也有望提振加密貨幣市場的信心，因為被依些產業人士視為對比特幣投下信心票。Coindesk報價顯示，比特幣16日盤中上漲1.6%至25,472.67美元。

VettaFi研究部門主管羅森布魯斯指出，作為整體ETF產業的領袖，貝萊德的比特幣現貨ETF就算只有一小部分的加密貨幣資產流入，也能迅速集結大量資產。

將提比特幣價格給貝萊德的加密貨幣指數供應商CF Benchmarks公司執行長Sui Chung表示，貝萊德擴大涉入，顯示比特幣仍是全球一些最大金融機構感興趣的資產，據估計目前有20%的美國人都在某個時點擁有比特幣，貝萊德申請設立的ETF有望提供其他80%作為投資 選項。

貝萊德拒絕評論除了申請資料以外的資訊，但之前曾公開質疑加密貨幣的創辦人芬克，3月在年度致投資人信函指出，數位資產領域正出現非常有趣的發展，貝萊德會持續探索數位資產生態系。

在本周稍早的投資人大會中，貝萊德主管也稱許自家推出新ETF、以及提供廣泛資產類別給客戶的能力。貝萊德目前擁有超過1,300檔不同的ETF。

不過，之前至少12家資產管理業者都曾申請推出現貨比特幣ETF，都遭SEC駁回，因該機構這種產品容易受到詐欺行為與市場操縱的影響。現在還不清楚SEC是否會批准貝萊德的申請。

目前經營最大比特幣期貨ETF的Grayscale比特幣信託基金，正在控告SEC，主張應該能把其ETF轉化為現貨比特幣。Grayscale已表示最終裁決將在秋季出爐，判決可能更快。