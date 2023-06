富爸爸作者：2023年危機讓2008年相形見絀 更多銀行將倒閉

暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特・清崎日前警告,銀行業動盪尚未結束,並點名下一家可能倒閉的銀行是Loan Depot。他6月初更預言今年會發生房市大崩盤,比2008年的金融危機還嚴重。 (取材自微博)

暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特・清崎日前警告,美國銀行業的動盪尚未結束,並點名下一家可能倒閉的銀行是Loan Depot。他6月初更預言今年會發生房市大崩盤,比2008年的金融危機還嚴重。

羅伯特・清崎15日在推特上表示,據傳會有更多銀行倒閉,而LoanDepot是美國區域型銀行倒閉潮的下個潛在受害者,「區域性銀行和房貸公司正要倒下;請謹慎以對。我不相信美國總統拜登 、聯準會(Fed)主席鮑爾、財長葉倫所說的任何一句話,要獨立思考」。

More banks about to fail. Rumor is Mortgage giant Loan Depot is on the ropes. Regional banks and mortgage companies are falling. Please be careful. I would not believe anything Pres Biden, Fed Chairman Powell or Sec Treasury Yellin say. Think for yourself. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 15, 2023

上周,羅伯特・清崎把重心放在闡明美國房市的情況,他認為大規模的房市崩盤即將到來。他還認為,比起2023年即將到來的危機,2008年那次危機相形見絀。

他8日在推文這麼說:「史上最嚴重的不動產崩盤。2008年是全球金融危機,而2023年將讓2008年的全球金融危機看起來不算什麼。2019年,舊金山的辦公大樓市場很火熱。2023年,同樣的建築卻跌了七成。」接著他又在推文後頭再次建議投資人買進黃金、白銀、比特幣 ,他認為這三種資產才是安全避風港。

Greatest Real Estate crash ever. 2008 was the GFC. 2023 will make 2008 GFC look like nothing. In 2019 Office Towers in San Francisco were hot. In 2023 same buildings have lost 70% of value. What will WOKE cities do with office buildings? Homes for the homeless. Get G, S, BC. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 8, 2023

他今年發出的警告愈來愈頻繁。2月時,在科技巨頭掀起裁員潮之後,他便預言市場會崩盤。

他在1月時釋出的訊息則是,他認為全世界已經陷入衰退。「全球硬著陸。壞消息:破產 、失業、流離失所的情況大增。就這樣被迫退休。好消息:划算的交易無所不在,黃金、白銀、比特幣會是無價之寶。」