美銀：升息 2次 小摩多1次

美國商銀全球研究部預計Fed今年將再升息25個基點兩次；而摩根大通預計7月將再升息一次。Fed本周暗示可能需要進一步升息。花旗集團將6月升息預期移至9月，並維持5.5-5.75%的最終利率預期。高盛維持7月再次升息的預測不變。與此同時，摩根史坦利認為Fed不會再升息。

航空業2050恐難淨零排放

奇異航太公司(GE Aerospace)(GE-US)委託進行的調查顯示，航空業在能否實現氣候目標存在分歧，近三分之一的永續發展高管預測，航空業將無法在2050年達成減排目標。在接受調查的325位高管中，只有46%認為航太業將在2050年實現淨零排放的目標，32%認為不會，22%不確定。

Stellantis投資 新創1億歐元

汽車製造商Stellantis的風險投資部門表示，它將向汽車和電池科技新創公司以及移動風險基金投資約1億歐元，約合1.083億美元。Stellantis Ventures於去年成立，初始資本為3億歐元。負責人巴齊(Adam Bazih)說將投資10家新創公司。

達美航空本季恢復配發股利

達美航空本季將支付股利，恢復新冠疫情期間暫停的配息，暫訂8月7日支付每股0.1元的股利，只要在7月17日營業結束時登記在冊的持股人都可獲配發。恢復配息反映出其3年財務計劃的進展，包括過去2年債務償還超過100億元；也因為預測強勁的夏季旅遊需求推升獲利高於預期。

首申失業金26.2萬 高於預期

勞工部 表示，截至6月10日當周初領失業金人數26.2萬人，高於預期的25萬人，與上周修正後的26.2萬持平；4周移動平均值24.675萬人。有一周時間落差的持續申請人數報177.5萬人，較上周修正後175.5萬人增加2萬人，高於預期的176.1萬人；4周移動平均值177.825萬人。

進口物價年減5.9% 3年最大

美國5月進口物價下跌，年度跌幅為3年來最大，為Fed對抗通膨又提供一項助力。勞工部表示，由於能源產品和食品的成本在4月上漲0.3%後下降，5月進口物價下跌0.6%。與去年同期相較，5月進口物價暴跌5.9%，為2020年5月以來最大降幅；4月下降4.9%。進口物價年率已連4個月下降。