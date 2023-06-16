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道指飆428點 史指13月新高

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數大漲超過400點，史坦普500指數觸及13個月新高，投資人押注Fed在本周暫停升息後即將完成升息周期。

道指上漲428.73點或1.26%收3萬4408.06點。史指上漲53.25點或1.22%收4425.84點。納斯達克綜合指數上漲156.34點或1.15%收1萬3782.82點。債券殖利率走低，而科技股繼續引領市場上漲，與2023年華爾街的趨勢一致。

15日的上漲使史指和那指回到2022年4月以來的最高盤中水平。

史指也創下2021年11月以來最長的連漲紀錄，並可望創下3月以來的最佳單周表現。從10月的低點開始，大盤指數上漲了26%；年初至今也上漲了15%。至於以科技股為主的那指在2023年上漲超過31%。

科技股方面，微軟和甲骨文分別上漲3.19%和3.5%。阿里巴巴上漲3.18%。

Fed主席鮑爾在14日會後新聞發布會上表示，聯邦公開市場委員會(FOMC)將利用下次會議前的6周時間「考慮貨幣政策的累積收緊程度」。他補充說，尚未就7月政策舉措做出決定。15日的漲勢證明投資人仍願意押注7月FOMC會議的不確定性。

話雖如此，鮑爾仍堅稱Fed今年可能會進一步升息，並表示Fed將繼續依賴每月數據。鮑爾14日的講話繼續影響15日的股市。

指數 鮑爾 升息

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