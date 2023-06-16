末日博士：AI將激發空前生產力

被稱為「末日博士」的魯比尼(Nouriel Roubini)說，人工智慧 (AI )的進步將開啟一個長期的生產力奇蹟。

他接受雅虎財經採訪指出，「有很多關於技術創新、人工智慧、機器學習、機器人技術、自動化、雲端 計算和量子計算的討論。你可以說出它的名字，但在總體生產率數字中看不到這一點。目前美國的生產率成長接近1%，未來10年內生產力會顯著提高嗎？我很樂觀。我是個生產力樂觀主義者和技術樂觀主義者。」

本周就有兩個例子說明生成式AI對經濟產出的潛力。

首先，麥肯錫最新研究確定了63個生成性AI用途，涵蓋16個業務職能，每年可釋出2.6兆至4.4兆元的經濟效益。研究發現，生成式AI可以執行2100多項詳細工作活動中的每一項，例如與他人就營運計畫進行溝通。

麥肯錫研究人員指出，「當前的生成式AI和其他技術，可以讓如今占用員工60%到70%時間的工作活動轉為自動化。」

其次，軟體巨頭Salesforce發表了提高員工生產力的最新GPT企業產品。該公司在紐約市投資人大會推出了「AI Cloud」；該產品將允許行銷人員為客戶和開發者自動生成個性化內容以自動生成代碼，以及其他用途。

雖然AI可能對經濟產生正面影響，但魯比尼和其他專家仍對AI的弊端提出警告。

魯比尼說，「我認為AI的影響存在明顯的落後效應。未來兩三年經濟成長將因AI和技術而激增的想法，對我來說似乎有些牽強。」「從中長期來看，技術將導致通貨緊縮。但在看到技術和AI促進成長和降低通貨膨脹的曙光之前，我們可能會面臨10年的滯脹。」

針對魯比尼的觀點，高盛指出，隨著生成式AI的廣泛採用，美國勞動生產率將在10年內成長1.5%。AI最終還可能使全球年度國內生產總值(GDP)成長7%。