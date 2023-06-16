汽車熱銷 帶升5月零售額

雖通膨高漲，消費者還是願意購物。（路透）

雖然通膨居高不下和借貸成本上升帶來壓力，但美國人上個月在零售店的支出增加了。

商務部報告顯示，受汽車 和零件經銷商銷售強勁的推動，5月零售額較4月成長0.3%。經濟學家之前預計銷售額將下降。

上個月的成長顯示經濟仍然具有韌性，即使零售額自1月飆升近3%之後就一直起伏不定。銷售額在2月和3月暴跌，然後在4月恢復。

本周的5月消費者通膨也有所緩解。5月CPI較4月上漲0.1%，較上年同月僅上漲4%，是2年多以來的最低水平。美國人仍然面臨許多物品的價格飆升，包括租金和二手車，但其中一些物品預計未來幾個月內會放緩甚至下降。

與此同時，與去年同月相比，5 月剔除波動較大的食品和能源後的核心CPI上漲5.3%。仍遠高於Fed 2%的目標。

最新的零售數據顯示，較低的汽油價格可能會紓解購物者的預算，用於購買其他商品。汽車和汽車零件經銷商的銷售額增加了1.4%；加油站 購買量下降2.6%。不包括汽車經銷商和加油站，零售額成長0.4%。

線上零售商 支出成長0.3%，餐館和酒吧的支出成長0.4%。百貨商店、電子商店和家具商店也都出現成長。不過，服裝零售商的銷售額沒有變化。

單月零售銷售報告只提供部分消費者支出情況；其中並未包括許多服務，包括醫療保健、旅遊和酒店住宿。

即使經濟其他方面出現疲軟跡象，美國人的支出仍保持韌性；這得益於穩固的就業市場。但在物價上漲的壓力下，部分購物者已經放慢了支出速度，或者轉而購買更便宜的商品和前往沃爾瑪等更便宜的商店。更高的利率也使得汽車貸款或房貸變得更加昂貴。

本月初零售商結束第1財季財報季，其中顯示許多類別的通膨仍然居高不下，迫使購物者進一步減少服裝等可自由支配的物品，以支付更多的雜貨帳單。