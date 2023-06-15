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Fed稱年底前再升息2次可信？分析師激辯 仍取決這關鍵

編譯湯淑君／綜合外電
分析師認為，任憑聯準會（Fed）主席鮑爾和其他決策官員怎麼說，頂多只能說服市場相信今年降息無望，至於年底前是否繼續升息兩次，全視經濟情況而定。（路透）
分析師認為，任憑聯準會（Fed）主席鮑爾和其他決策官員怎麼說，頂多只能說服市場相信今年降息無望，至於年底前是否繼續升息兩次，全視經濟情況而定。（路透）

聯準會（Fed）決策官員14日決議維持基準利率不變，卻又透過利率預測「點狀圖」預示年底前可能再提高利率兩次。Fed下一步果真會升息嗎？這個問題引起華爾分析師激辯，套用俗話「蠢，答案在經濟」，Fed最後升不升息還是取決於經濟展望。

問題是，美國經濟展望是強是弱，分析師此刻的看法也南轅北轍。

美經濟展望左右Fed利率決策下一步

彭博資訊報導，有些分析師認為，美國經濟難免會衰退，那勢必會使Fed升息趨勢戛然而止；其他分析師則認為，按現況看來，衰退連個影子都看不見，也因此認定Fed會繼續升息，直到撲滅通膨烈焰為止。

Renaissance Capital分析師杜塔就認為，Fed 6月會議雖暫不升息，但接下來必定繼續升。

杜塔說：「那對Fed來說勢在必行。失業率升幅沒他們以為那麼大；通膨仍頑固；成長強勁，背後吹的是助長成長的順風。你認為他們會怎麼做？」他預料Fed接下來「至少會再升息2碼（0.5個百分點），明年實質利率維持在2%。

道明證券策略團隊則發布研究報告說，在Fed決定暫停升息腳步後，「今後進一步升息的門檻已大幅提高」，接下來的升息展望如何，將取決於經濟數據能否確認Fed有必要進一步緊縮。他認為通膨數據可能不會配合。

報告寫道：「我們認為，Fed未來數月將很難找到充足理由進一步升息，特別是因為接下來那段期間消費者物價指數（CPI）升幅可能減緩。確實，我們預料核心CPI月增率在6月至8月期間可能平均攀升0.2%，大約是過去三個月實際升幅平均值的一半。倘若果如我們所料，在7月（FOMC）會議登場前，核心通膨率的三個月年化升幅將從5月的5.2%降至4.2%，並在9月會議前降至2.3%。」

Oxford Economics首席美國經濟學家史威特甚至認為，儘管FOMC成員透過「點狀圖」預測2023年美國國內生產毛額（GDP）可望維持正成長，但Fed其實正「微妙預則會有一波衰退」，因為「點狀圖」也指向今年年底前美國失業率將攀升到4.1%，高於去年第4季的3.6%。他指出，美國「失業率年增0.5個百分點而經濟卻未陷入衰退」，這種情況從未發生過。

總之，任憑Fed主席鮑爾和其他決策官員怎麼說，他們頂多只能說服市場相信今年降息無望；至於未來Fed是否仍會升息兩次，不是他們說了就算數，全視經濟強弱而定。

升息 利率 分析師

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