WSJ：Fed決策暗示 投資人將進入利率更高更久的環境

美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日宣布利率按兵不動，為去年1月來首次暫停升息。 （美聯社）

投資 人正面臨一個意想不到的新現實：美國聯準會（Fed）愈早覺得可以停止升息，未來需要降息 的可能性就愈低，將讓投資人處於利率維持更高、更久的環境中。

華爾街日報（WSJ）報導，Fed 14日決議維持基準利率目標維持在5%-5.25%不變，是去年1月來首次按兵不動，顯示Fed距離緊縮活動終點已經不遠。雖然官員仍預期今年底前再升息2碼，但若下一份通膨報告也顯示進一步降溫的跡象，這個預測也可能面臨變數。

不過，Fed官員也認為近期還不會大幅降息，預測明年底時利率區間將介於4.5%-4.75%，因為美國就業市場依然熱絡，只要這個情況持續下去，即使通膨大幅降溫，決策官員也不會認為降息有多大意義。

Fed過去升息時，都會提高利率到就業市場出現裂痕、經濟衰退的程度，之後又再迅速轉向、大幅降息。投資人原以為這次也會如此，但如今開始意識到，利率將維持在更高水準更久的預期，可能將成為現實。

這種預期的轉變已影響長期利率，近來美國10年期公債殖利率 升速已快過3個月期公債殖利率。若通膨確實持續降溫，就業市場又維持健全，這個趨勢將會持續下去，甚至導致長債殖利率高過短債殖利率。這種殖利率曲線倒掛解除的原因，將不再是經濟衰退來襲，而是避免經濟衰退。

這對經濟來說或許會是好消息，但對投資人而言，被困在利率更高更久的環境裡，心情將會有些複雜。