「鷹式停頓」玩兩手策略？3理由逼Fed非暫停升息不可

美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日在會後記者會上表示，6月會議雖暫不升息，但7月仍可能升息。（路透）

聯準會（Fed）14日維持利率 不變，但「點狀圖」顯示決策官員預估年底前Fed還會再升息 2碼（0.25個百分點），把聯邦資金利率目標區間提高到5.6%，由於此水準遠高於三個月前「點狀圖」所示的5.1%，被市場解讀為這次Fed暫不升息只不過是「鷹式暫停」。

但有個顯而易見的問題：既然Fed高調擺出比預期強的「鷹」姿，既然決策官員確信利率還必須升得更高、更久，那又為何放過這次升息機會？這豈不自相矛盾？明眼人都看得出來，此刻負責利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）正陷入升不升息都為難的窘境。

彭博資訊報導，目前檯面上的解釋有個共通點，就是Fed這次決定暫不升息事關「戰術」，而不是長期「戰略」。Fed現在被一連串的決定和Fed自己對外的發言綁手綁腳；同時，Fed暫不升息的決定，也是要避免因「意外」升息而驚擾市場。

換言之，這次Fed決議不升息，背後有三大因素：

一，受債限之爭干擾

美國國會雖及時趕在6月5日「大限日」前通過提高債務上限，但這場紛爭多多少少已對Fed決策造成干擾，讓Fed官員難以拉高分貝對繼續提高利率示警。等到確定能避開債務違約時，Fed已經進入6月13-14日決策會議前的「靜默期」。

紐約梅隆投資 管理公司美國總經主管梅斯金說：「債限之爭在如此接近Fed決策的時點才傳出好結果，可能已導致對外溝通轉向6月升息極具挑戰性。」

二，避免打臉新任副主席

另一問題是，Fed決策官員對外的利率相關發言不一致。尤其在FOMC進入會前「靜默期」的最後一刻，已獲提名為Fed新任副主席（仍待參議員批准）的傑佛森（Philip Jefferson）在5月31日演說中強烈暗示Fed將在6月會議「跳過」一次升息，好讓FOMC先檢視更多數據，再決定日後進一步升息的程度。

傑佛森以準Fed副主席的身分，釋出強烈的「升息停頓」訊號，若是FOMC這次決議不予採納，不僅會惹惱市場，也可能讓這位新任副主席難堪（以後他的話還可信嗎？）。巴克萊資本全球研究部主席拉賈迪亞克沙說，傑佛森演說完畢，FOMC就得「信守6月暫停（升息），不論數據如何；總不能讓即將上任的副主席發言馬上被證明是謬論」。

三，顧及銀行體系壓力

妨礙Fed放手升息的另一因素，是在美國3月爆發區域銀行倒閉動盪後，Fed此刻有必要確定銀行業已站穩腳步。即使那波動盪如今已緩和下來，避免爆發重大「危機」，但美國仍面臨一個重大風險：銀行業大幅收緊授信標準，仍可能衝擊經濟景氣。

Penn Mutual資產管理公司投資組合經理人席波隆尼說：「直覺告訴我，Fed非常清楚短期利率走高給銀行體系帶來的壓力。」因此，FOMC這次對升息暫且停看聽，用意也是讓銀行體系有更多時間調適。

同時，藉由「鷹式暫停」，Fed也試圖一面謹慎行事，一面表現出對銀行體系安然無恙有信心。