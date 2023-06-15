利率 回跌 房貸申請增7.2%

上周美國房貸利率連續第二周回落。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請量較前周增長7.2%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從前周的6.81%降至6.77%。房貸再融資申請增加6%，但較一年前同周下降41%。

IEA示警原油需求即將停止

根據國際能源署(IEA)的數據，全球石油需求成長將在未來幾年逐漸停止，並在2030年前達到頂峰；而中國的消費量將在最初被壓抑的復甦後放緩。IEA預測全球石油需求將較2022年成長6%，到2028年達到每天1.057億桶。但年需求成長將從今年每天240萬桶減少到2028年的40萬桶。

沃爾瑪ONE推5%存款利率

消息人士透露，隨著對消費者存款的爭奪戰加劇，由沃爾瑪支持的金融科技公司ONE將為10萬元以內的的儲蓄帳戶提供5%的利息，是全美平均水平0.4%的12倍多。要符合5%資格，客戶必須在上月收到至少500元的直接存款，或者每日總餘額達5000元，或者自動轉存客戶薪水支票。

傳AWS採用AMD新AI晶片

《路透》報導，亞馬遜雲端部門AWS正在考慮採用AMD的最新AI晶片。AMD 13日推出名為MI300的高性能AI晶片，與輝達(Nvidia)的超級晶片相抗衡。MI300可提供高達192GB的記憶體。優秀的儲存能力意味著AMD的新晶片可以應用於AI大型語言模型(LLM)。

傳賽峰收購雷神飛控子公司

據傳法國航空發動機製造商賽峰集團(Safran SA)即將達成一項價值約18億元的交易，收購雷神技術公司旗下為飛機、直升機和導彈製造飛行控制裝置的子公司。這筆交易使雷神公司擺脫3年前以1200億元與聯合技術公司合併後繼承的低獲利業務，同時擴大了賽峰集團在飛行控制領域的立足點。

法擬邀特斯拉建造超級工廠

法國數位部長巴洛特(Jean-Noel Barrot)表示，法國正試圖說服馬斯克在該國建造特斯拉下一個超級工廠。法國一直在尋求提升其作為電動車產業中心的地位，今年開設了第一家電動車電池工廠。但他也同時威脅馬斯克擁有的推特若不遵守即將出台的歐盟法規，將在歐盟遭禁。