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蘋果3兆市值 多空看法不同

財經新聞組／綜合報導

蘋果公司股價今年來累計上漲超過40%，市值達到2.88兆元，距離3兆元大關僅一步之遙。

蘋果人氣向來居高不下，在今年3月美國銀行業的動盪中，投資人甚至將其當作避風港，其雄厚的資產負債表實力、客觀的資本回報方案和持久的收入流，都是投資人看重的正面因素。

不過，並不是所有的華爾街投資人都看好這家科技巨頭。

以瓦格特(David Vogt)為首的瑞銀分析師團隊在最新報告中將蘋果評級從「買進」下修至「中性」，但考慮到股價最近持續上漲，將其目標價從180元調升至190元，但仍低於華爾街分析師平均目標價220元。

對於調降蘋果評級，瓦格特給出的原因是：「發達市場持續疲軟，數據顯示其銷量成長可能仍面臨壓力。雖然溢價仍屬合理，但考慮到業務成長阻力越來越大，股價不太可能繼續上漲。」

另外瑞銀指出，在過去6個月中，人們在12個月內購買iPhone的意願有所減弱。預計到2023年下半年，iPhone銷量至少會下降1%至2%，而Mac銷量將下降3%至5%；此外，服務部門的增速也正在放緩。

然而，其他分析師則認為，展望未來，有幾種催化劑可以將蘋果市值推高至3兆元。

投行Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)在最新報告中表示，估計消費者手裡大約有2.5億支舊款iPhone，這些消費者至少有4年沒有換過新手機了。

他預計iPhone 15將說服這些人以及iPhone的忠實用戶更換新手機，並為其花費更多預算。

他還表示，Vision Pro並不是蘋果未來真正被低估的「明星業務」，服務業務才是。預計今年蘋果服務業務營收有望接近1000億元，相較之下，2020年時蘋果的服務業務收入不過500億元。

艾夫斯將蘋果目標價設在220元，遠高於本周收盤價。（財經新聞組）

蘋果 iPhone 分析師

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