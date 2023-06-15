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聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

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財政部舉債兆元 銀行壓力大

編譯潘勛／綜合14日電
財政部將舉債1兆元，銀行壓力再度上升。（路透）
財政部將舉債1兆元，銀行壓力再度上升。（路透）

美國驚險躲過國債違約危機，財政部開始厚實其資金儲備，到9月底以前估計舉債約1兆元，紐約時報認為這將把錢由銀行、其他放款人吸走，去大買國庫券，吸乾金融系統裡的錢，加深業已吃緊的地區銀行之壓力。

為吸引投資人把那麼龐大的金額借給政府，財政部面臨升息的成本。鑑於那麼多其他金融資產與國債的利率綁在一起，政府舉債成本升高，銀行、公司等借款人的成本就跟著升，專家警告會造出一種效應，類似聯邦會升息約1到2碼。

TD Securities利率分析師高德柏格(Gennadiy Goldberg)表示，根本原因與整場債限對峙大有關係。

聯準會14日暫停升息，以便評估升息截至目前對經濟的影響。財政部攢錢，不管怎樣都會推高借貸成本，只怕斵傷聯準會暫停升息一次的效果。

那樣做，接下來會加深投資人、存款戶的憂慮；今年春天，聯準會升息多次已然侵蝕中、小型銀行所持資產的價值，那時投資人、存戶早已憂心忡忡。

財政部大肆舉債，也會增強聯準會另項要務「緊縮其資產負債表」的效應。聯準會已節制購買的新國庫券等公債，慢慢除去舊債，也讓民間投資人有更多公債去消化。

2017到2018年擔任財政部金融機構助理部長的坎貝爾(Christopher Campbell)表示，財政部把那麼多公債推上市場行銷，對經濟可能的打擊恐異常巨大；財政部出面出售可能達1兆元的公債，想不影響舉債成本，是很難想像的事。

財政部總帳裡的現金帳上周跌到不到400億元。拜登總統3日簽字立法，讓31兆4000億的國債上限擱置到2025年1月。

財政部長葉倫幾個月來用稱為「異常手段」來拖延國債違約，在會計上東挖西補，例如擱置郵政員工等公僕的退休資金，不進行新投資。

恢復那些投資很簡單，會計上補一下就行，但國庫要補滿現金，就複雜得多。財政部7日表示，希望到6月底能重建現金帳到4250億元；金融專家指出，財政部要支付已計畫好的開銷，得借的金額遠不止那個數字。

財政部 投資 升息

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