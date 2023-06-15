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聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

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Fed暫停升息 股指漲跌互見

財經新聞組／綜合報導

Fed暫停升息行動並暗示其在對抗通膨方面取得進展，美股平盤震盪。

但與此同時，Fed也表示將在今年稍後再升息兩次。

史坦普500指數小漲3.58點或0.08%收4372.59點。那斯達克綜合指數上漲53.16點或0.39%收1萬3626.48點，主受Nvidia和AMD漲勢的支撐。道瓊工業平均指數下跌232.79點或0.68%收3萬3979.33點，被UnitedHealth跌幅拖累。

史指和那指盤中雙雙觸及2022年4月以來的最高水平。

一如交易員所預期，Fed維持利率在5%-5.25%的目標區間不變，結束了連續10次升息的動能。

雖然暫停，但市場最初的反應是負面的，因為投資人關注Fed對今年底前利率的預測，這顯示Fed將在不久後重啟升息。

然而，由於Fed主席鮑爾在新聞發布會上表示尚未就7月的會議做出決定，因此跌幅出現回穩。他還表示，Fed在對抗通膨方面取得了進展，「我幾乎可以說，我們需要看到的降低通膨的條件正在形成。」

Fed下次會議將於7月25日至26日召開。由於投資人押注Fed將很快停止升息，史指今年來上漲超過13%，較熊市低點上漲超過25%。

早盤時公布的通貨膨脹路徑指標之一的5月生產者物價指數(PPI)下降了0.3%，降幅大於預期。

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