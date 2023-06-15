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5月PPI增幅 創近兩年半新低

財經新聞組／綜合報導

美國5月批發物價較4月下降了0.3%，這是在Fed多次升息之後通膨壓力繼續緩解的另一個跡象。

勞工部表示，衡量通貨膨脹率到達消費者之前的生產者物價指數(PPI)上月較2022年5月上漲1.1%，為2020年12月以來的最小同比漲幅。

按月計算，整體PPI在過去4個月中有3個月下跌。5月PPI下跌主因汽油價格下跌13.8%。

剔除波動較大的食品和能源價格後的核心PPI較4月上漲0.2%，較上年同期上漲2.8%，則是2021年2月以來的最低漲幅。

經濟學家原本預期5月PPI較上月下跌0.1%，較上年同期上升1.5%。

受2020年新冠疫情經濟衰退後意外強勁復甦的推動，通膨在2021年開始上升，去年達到1980年代初以來未見的水平。對此Fed在過去15個月中升息10次，累計升息幅度達到500個基點。在14日的會議上，Fed政策制訂者暫停升息，以便有時間評估激進升息對經濟的影響。

通貨膨脹率一直在下降。PPI同比漲幅在2022年3月達到11.7%的峰值後，已連續11個月下降。

勞工部13日發布的5月消費者物價指數(CPI)僅較4月上漲0.1%，較2022年5月上漲4%，這是兩年來最低的年增率，也低於4月4.9%的增幅。但CPI年增率仍高於Fed 2%的目標。

5月PPI月的跌幅與經濟學家預測的上升0.1%走勢完全逆轉。

High Frequency Economics首席美國經濟學家法如琪(Rubeela Farooqi)表示：「PPI大幅下滑，核心PPI正在穩步向2%的目標靠攏。」「總體來說，通膨數據支持今天的Fed會議維持利率不變。」

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