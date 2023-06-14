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一個月來至少三起 台積電頻頻投資矽谷新創晶片公司

編譯劉忠勇／綜合外電
台積電子公司VentureTech Alliance近來頻頻投資晶片新創公司。（路透）
台積電子公司VentureTech Alliance近來頻頻投資晶片新創公司。（路透）

矽谷AI晶片新創企業SiMa.ai表示，已從台積電子公司VentureTech Alliance在內投資人增募到1,300萬美元資金。

路透報導，這是 VentureTech Alliance一個月來對美國晶片新創企業至少第三筆投資，SiMa.ai截至目前總計已籌資2億美元。Ayar Labs5月新募到2,500萬美元，Ethernovia籌到6,400萬美元，其中都有VentureTech參與。

ChatGPT爆紅所帶來的AI熱潮，正掀起AI硬體新一波投資熱，但過去幾年爭取到龐大資金新創公司，其中不少已開始面臨困境。

投資公司Mayfield董事總經理、也是多家晶片新創公司創辦人查達（Navin Chaddha）說：「（AI）訓練市場和資料中心市場出現過度投資。」他個人也參與這次SiMa.ai的募資。

SiMa.ai致力於開發工業機器人、無人機、保全攝影機以及自駕車等設備執行AI演算法的軟硬體。Chaddha表示，這是市場龐大但競爭較少的領域。

SiMa.ai的董事Moshe Gavrielov也是台積電董事會的一員，他說：「(SiMa.ai的)估值是可觀的，但與當年資料中心業者數十億美元的估值相比還不夠高。」

投資 AI 晶片

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