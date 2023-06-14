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美大公司財務長呼籲Fed停止升息 而非只是暫停

編譯林奇賢／綜合外電
Fed將在美東時間14日下午2時公布利率決策。（路透）
Fed將在美東時間14日下午2時公布利率決策。（路透）

在聯準會（Fed）將在美東時間14日下午2時公布利率決策之際，美國多家大公司財務長都呼籲Fed，不要只是「暫停」（pause）升息，而是要停止（stop）升息。

在CNBC於13日舉行的CFO會議上，與會的多位財務長都說，最近已直接告知所屬地區的聯準銀行總裁，請他們轉達以下訊息：現在不是暫停或「跳過」（skip）升息的時候，而是該「停止」升息。市場目前預期，Fed本月將暫停升息，但在7月恢復升息1碼。

出席這場會議的財務長們表示，消費者支出和信用情勢的跡象顯示，Fed的升息措施不僅奏效，這些數據更出現更大經濟衝擊即將到來的證據。

消費者支出第1季以來持續疲軟，這些財務長擔心，消費者物價指數（CPI）數據還沒完全顯現Fed升息的影響，但近期就會顯現。美國5月CPI比4月攀升0.1%，年比幅為4%，是兩年來最小，但核心CPI月比仍提高0.4%，顯示消費者依然承受物價上漲壓力。

雖然核心通膨率剔除了食品和能源價格，但一名財務長說，近來能源價格「劇烈」下跌，將逐漸影響核心通膨，然而，即便Fed本月明智地暫停升息，卻可能還不夠。這位財務長坦承，「最大的反常」仍是就業持續強勁。

他說，美國供給管理協會（ISM）發布的服務業指數連五個月下降，他唯一的結論是「除非我們身處衰退，否則這通常不會發生。我們有可能發現第2季陷入衰退，我們可能要到第3季的某個時點才知道。我們很久沒見到服務業景氣萎縮了」。

另一位財務長說，他和所屬地區聯準銀行總裁分享應該停止的想法，拖累經濟的效應正開始顯現，側重就業會很危險。

一名製造業的財務長則說，雖然他還沒看到經濟衰退的跡象，但若Fed繼續升息，將把經濟推入衰退。

升息 就業 指數

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