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甲骨文老闆身價超越蓋茲

編譯劉忠勇／綜合報導
甲骨文創辦人艾里森。根據彭博億萬富豪指數12日最新排名，艾里森淨資產首次超越比爾蓋茲，讓他躍升全球第4富。（美聯社）
甲骨文創辦人艾里森。根據彭博億萬富豪指數12日最新排名，艾里森淨資產首次超越比爾蓋茲，讓他躍升全球第4富。（美聯社）

甲骨文公司（Oracle）雲端運算事業上季表現強勁，並看好接下來一整年度仍將快速成長，使股價大受激勵，13日早盤大漲3%。創辦人及董事長艾里森（Larry Ellison）的個人淨值也創新高，首度超越比爾．蓋茲，成為全球排名第四的鉅富。

甲骨文在美股12日盤後公布，上季雲端事業營收成長54%，達到44億美元，延續前一季45%增勢。甲骨文執行長卡茲（Safra Catz）在財報發布後表示，到2024年5月份結束的新會計年度，雲端營收成長至少將和上一年度相當。Guggenheim證券分析師迪佛齊表示，以當前的經濟環境來看，這事業持續強勁表現堪稱異軍突起。

甲骨文股價今年已上漲達42％，並在周一達到116.43美元的歷史新高。

Wolfe Research周一將甲骨文調高至「表現超越大盤」，理由是甲骨文投資生成式AI新創公司Cohere，挑戰微軟和OpenAI之間的聯盟。

艾里森的淨值也隨之達到歷史新高。根據彭博富豪指數，78歲的艾里森淨值為1,298億美元，超越微軟創辦人蓋茲，成為世界第四大富豪，這是艾里森首度比蓋茲更富有。蓋茲目前的淨值為1291億美元。

甲骨文一直致力於擴大雲端基礎架構業務，更積極和市場領先者亞馬遜（Amazon）和微軟競爭。生成式AI熱潮需要極大的運算能力，正帶動對甲骨文雲端服務的需求。

艾里森表示，像Mosaic ML、Adept AI和Cohere等進行大型語言模型開發的公司最近陸續和甲骨文簽約，購買超過20億美元的雲端運算容量。他在新聞稿中說：「甲骨文的Gen2 Cloud已迅速成為運作生成式AI工作量的首選。」

今年來艾里森的淨值增加約380億美元，而蓋茲的淨值增加199億美元。艾里森財富主要是甲骨文股票和特斯拉的110億美元股份。

艾里森以奢華的生活方式著稱，擁有私人飛機、美洲杯帆船隊和夏威夷的 Lanai島在內的地產。2003年來，他已經出售超過120億美元的甲骨文股票。

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