Pyrex及Instant Pot製造商宣告破產

生產派熱克斯(Pyrex)玻璃餐具及Instant Pot多功能快鍋的製造商Instant Brands因高通膨下消費者減少購物、業績衰退，聲請第11章破產 保護。

根據提交給德州南方地區破產法庭的資料，總部位於芝加哥外圍的知名廚電用品業者Instant Brands 資產和債務各超過5億美元。

通膨下消費者已受打擊，再加上疫情 平息人們再度出遊，有限的支出流向旅遊、出外用餐、觀賞表演等休閒娛樂。

多年前成為家家戶戶必備用品的Instant Pots多功能快鍋這兩年已從廚房退場；2020年疫情剛爆發時銷售額達7億5800萬美元，去年驟減50%、降至3億4400萬美元。

由於對非必需品的消費支出減少，標普全球(S&P Global)上週調降Instant Brands評等，而且警告，如果該公司聲請破產保護，還會進一步降等。

標普分析師們表示，Instant Brands公司2023年第一季淨銷售規模較去年同期銳減21.9%，連續第七個月跨年衰退；該公司持續因消費者對非必要家庭用品的需求減緩而業績受拖累。

美國製造商也跟消費者一樣因高通膨和高利率 受重創。

Instant Brands執行長兼總統加德布瓦斯(Ben Gadbois)說，公司通過疫情考驗、也解決全球供應鍊問題，但欠缺現金，借款條件趨嚴、利率上升影響流動性，導致資本結構難以持續建全。

Instant Brands旗下有許多知名品牌，包括Corelle、Snapware、CorningWare、Visions及 Chicago Cutlery，目前，既有借貸方已承諾提供新的「資產抵債融資」(debtor-in-possession financing)，達1億3250萬美元。

這一家廚電用品業者4年前被私人資產公司Cornell Capital收購，並與另一家廚具公司Corelle Brands整併。

Instant Brands旗下美、加以外地區的單位並未包括在破產保護範圍內。